21-річний мешканець Дніпра пограбував 84-річну бабусю

У Дніпрі з дому 84-річної жінки вкрали ноутбук.

Як розповіли в патрульній поліції Дніпра, невідомий пограбував пенсіонерку в Соборному районі міста.

84-річна жінка звернулася до правоохоронців та розповіла, що малознайомий чоловік розбив вікно в її будинку, проник всередину та забрав ноутбук.

Інспектори відразу відправилися на місце події. Дорогою до будинку заявниці вони побачили чоловіка, у якого були сліди крові на обличчі, а в руках він тримав ноутбук. Коли патрульні запитали його, що сталося, той розповів, що його намагалися пограбувати та побили.

21-річний хлопець був схожий на зловмисника, який міг пограбувати пенсіонерку, тому інспектори знову зателефонували заявниці, яка підтвердила, що саме він може бути грабіжником.

Під час розмови із заявницею чоловік намагався втекти, але його зупинили. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадянина до відділку поліції.

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