200 авто та засоби для ППО: транспортники Дніпра також допомагають ЗСУ

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Дніпро продовжує надавати потужну допомогу Силам оборони України. З 24 лютого 2022 року на потреби війська передано 743 авто, з них 200 – цьогоріч. Відремонтовано понад 300 авто для ЗСУ. 50 із них – у 2023-му. Торік надано допомогу в перевезенні понад 50 тис. людей особового складу ЗСУ та ТрО, також Дніпро допоміг і з пальним – майже 250 тис. літрів. Постійно забезпечують ТрО спеціальними виробами для будівництва загороджувальних та інженерних споруд. Це протитанкові конструкції типу «Їжак», протиколісні шипи, скоби для будівництва бліндажів, обладнання фортифікаційних споруд типу «Габіон».

«Також ми робимо турелі для нашої ППО, якими збивають ворожі дрони. На сьогодні ми зробили 60 таких турелей. Також наше КП виготовляє деталі для бліндажів, засоби для встановлення на танки динамічно активної броні. Все моделювалось з нуля, для цього наші інженери працювали мало не «на нулі», де і створювали необхідні креслення», – розповідає Іван Васючков, заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР.

Водночас колективи транспортних комунальних підприємств Дніпра, а також приватних перевізників міста допомагають мобілізованим співробітникам, що вступили до лав Збройних сил України, з придбанням спорядження, медикаментів, ремонтом транспорту тощо.

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