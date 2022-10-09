12 ракет, 12 загиблих: окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Цієї ночі був завданий удар по житловому будинку. Крім цього зруйновано 5 приватних будинків та пошкоджено 40 багатоповерхівок.
На даний момент відомо про 12 загиблих та 49 поранених людей, які мирно спали у своїх будинках у момент удару.
На даний момент інформація оновлюється, на місці працюють усі відповідні служби.Елизавета Бельмас
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