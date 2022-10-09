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12 ракет, 12 загиблих: окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Сьогодні 09:22
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Армія російської федерації в ніч із 8 на 9 жовтня випустила по Запоріжжю 12 ракет.

Цієї ночі був завданий удар по житловому будинку. Крім цього зруйновано 5 приватних будинків та пошкоджено 40 багатоповерхівок.

На даний момент відомо про 12 загиблих та 49 поранених людей, які мирно спали у своїх будинках у момент удару.

На даний момент інформація оновлюється, на місці працюють усі відповідні служби.

Новости Днепра про 12 ракет, 12 загиблих: окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

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Новости Днепра про 12 ракет, 12 загиблих: окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

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Новости Днепра про 12 ракет, 12 загиблих: окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

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Новости Днепра про 12 ракет, 12 загиблих: окупанти завдали ракетного удару по ЗапоріжжюУкраїнська Новости Днепра про 12 ракет, 12 загиблих: окупанти завдали ракетного удару по ЗапоріжжюРусский

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