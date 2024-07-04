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  • 2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській області

2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській області

Сьогодні 10:31
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Дніпропетровщині виділять кошти на ремонт важливих для оборони доріг.

Новости Днепра про 2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській області

Уряд виділив кошти на відновлення автомобільних доріг у прикордонних та прифронтових регіонах. Фінансування на це матиме й Дніпропетровська область. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Дніпропетровська область отримає 196,4 млн грн на відновлення доріг, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, що важливі для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню, – говориться у повідомленні.

Загалом уряд виділив понад 2,38 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету. Кошти, окрім Дніпропетровщини, отримають ще 7 регіонів:

  • Донецька область – 324,5 млн грн;
  • Запорізька область – 350 млн грн;
  • Миколаївська область – 307,1 млн грн;
  • Сумська область – 222,2 млн грн;
  • Харківська область – 502,95 млн грн;
  • Херсонська область – 224,3 млн грн;
  • Чернігівська область – 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню.

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Новости Днепра про 2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській областіУкраїнська Новости Днепра про 2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській областіРусский

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