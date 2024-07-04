2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській області

Дніпропетровщині виділять кошти на ремонт важливих для оборони доріг.

Уряд виділив кошти на відновлення автомобільних доріг у прикордонних та прифронтових регіонах. Фінансування на це матиме й Дніпропетровська область. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Дніпропетровська область отримає 196,4 млн грн на відновлення доріг, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, що важливі для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню, – говориться у повідомленні.

Загалом уряд виділив понад 2,38 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету. Кошти, окрім Дніпропетровщини, отримають ще 7 регіонів: