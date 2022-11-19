15-річний хлопець із Дніпра втікав від війни, а тепер виступить в всесвітньовідомому оркестрі в Нью-Йорку

15-річний хлопець із Дніпра гратиме в всесвітньовідомому оркестрі в Нью-Йорку.

Про це розповіли в ефірі CNN.

Дмитру Тишину 15 років. Ще навесні він втікав від війни до США, а тепер готується до виступу на сцені всесвітньо відомого Карнегі-Холл в Нью-Йорку.

Спочатку він поїхав разом з мамою до Польщі, потім доїхав до Берліну і через місяць дістався до США. Дмитро музикант, грає на фаготі. Навесні віз з собою маленький рюкзак з одягом та фагот, який подарував батько. Наразі хлопець в Америці сам. Мама повернулася в Україну до батька та старшого брата музиканта.

В ефірі Дмитро розповів, що намагається телефонувати рідним кожного дня, але це важко через різницю в часі. Хлопець розповів ведучій, що нещодавно над будинком його бабусі збили ракету окупантів, а уламки впали на її огород.

Дебютний виступ Дмитра в молодіжному симфонічному оркестрі Нью-Йорка запланований у ці вихідні в концертній-залі Карнегі-хол, в якій протягом більш аніж столітнього існування, відбулися світові прем’єри найвідоміших симфонічних творів.

«Я дуже схвильований, тому що Нью-Йоркський симфонічний оркестр — найкращий оркестр, у якому я колись грав», — зізнався хлопець.

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