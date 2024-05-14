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  • 15-річна плавчиня з Дніпропетровщини нестиме Олімпійський вогонь у Франції

15-річна плавчиня з Дніпропетровщини нестиме Олімпійський вогонь у Франції

Сьогодні 18:06
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Спортсменка з Кам’янського на Дніпропетровщині Тетяна Афанасьєва візьме участь в естафеті Олімпійського вогню у Франції.

Новости Днепра про 15-річна плавчиня з Дніпропетровщини нестиме Олімпійський вогонь у Франції

Про це повідомляє НОК України в Дніпропетровські області.

15-річна Тетяна Афанасьєва буде однією з чотирьох факелоносців, які 29 травня візьмуть участь в естафеті Олімпійського вогню в Лавалі (місто на заході Франції).

“Я прибула у Лаваль у березні 2022 року після початку війни в Україні. Я плавчиня у клубі «Stade Lavallois Natation» і студентка старших класів у Лавалі. Для мене буде честю нести вогонь на Олімпійські ігри в Парижі-2024! Франція – це країна, в якій я живу сьогодні і яка прийняла мене разом з моєю мамою”, – розповіла Тетяна.

Також факелоносцями будуть багаторазова чемпіонка Франції з параканое Myriam Clavreul, семиразовий чемпіон світу з велотреку François Pervis та ватерполіст клубу «Laval» Jehanne Mekki. В Лавалі естафета стартуватиме зі стадіону «Manuela Montebrun». Звідти факелоносці попрямують до центру міста, а потім повернуться до Espace Mayenne.

Новости Днепра про 15-річна плавчиня з Дніпропетровщини нестиме Олімпійський вогонь у Франції

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Новости Днепра про 15-річна плавчиня з Дніпропетровщини нестиме Олімпійський вогонь у ФранціїУкраїнська Новости Днепра про 15-річна плавчиня з Дніпропетровщини нестиме Олімпійський вогонь у ФранціїРусский

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