15-річна плавчиня з Дніпропетровщини нестиме Олімпійський вогонь у Франції

Спортсменка з Кам’янського на Дніпропетровщині Тетяна Афанасьєва візьме участь в естафеті Олімпійського вогню у Франції.

Про це повідомляє НОК України в Дніпропетровські області.

15-річна Тетяна Афанасьєва буде однією з чотирьох факелоносців, які 29 травня візьмуть участь в естафеті Олімпійського вогню в Лавалі (місто на заході Франції).

“Я прибула у Лаваль у березні 2022 року після початку війни в Україні. Я плавчиня у клубі «Stade Lavallois Natation» і студентка старших класів у Лавалі. Для мене буде честю нести вогонь на Олімпійські ігри в Парижі-2024! Франція – це країна, в якій я живу сьогодні і яка прийняла мене разом з моєю мамою”, – розповіла Тетяна.

Також факелоносцями будуть багаторазова чемпіонка Франції з параканое Myriam Clavreul, семиразовий чемпіон світу з велотреку François Pervis та ватерполіст клубу «Laval» Jehanne Mekki. В Лавалі естафета стартуватиме зі стадіону «Manuela Montebrun». Звідти факелоносці попрямують до центру міста, а потім повернуться до Espace Mayenne.

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