14-річний підліток вів до Тиси жителя Дніпропетровщини, який хотів втекти з України

Біля Тиси спіймали чоловіків та їхнього підлітка-провідника.

На Закарпатті мукачівські прикордонники разом курсантами-стажувальниками прикордонного вишу, затримали під час спроби незаконного перетину кордону чотирьох порушників.

Чоловіки планували перепливати Тису. Супроводжував “плавців” до Тиси 14-річний житель села Вилок.

Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. За подорож із можливим смертельним фіналом у стрімкій течії річки, кожен зі спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США.

Провіднику мали заплатити 1 тисячу доларів. Інформацію про це випадок повідомили Нацполіцію, а давати оцінку діям чоловіків буде суд.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

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