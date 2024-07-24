14-річний підліток вів до Тиси жителя Дніпропетровщини, який хотів втекти з України

На Закарпатті мукачівські прикордонники разом курсантами-стажувальниками прикордонного вишу, затримали під час спроби незаконного перетину кордону чотирьох порушників.
Чоловіки планували перепливати Тису. Супроводжував “плавців” до Тиси 14-річний житель села Вилок.
Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. За подорож із можливим смертельним фіналом у стрімкій течії річки, кожен зі спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США.
Провіднику мали заплатити 1 тисячу доларів. Інформацію про це випадок повідомили Нацполіцію, а давати оцінку діям чоловіків буде суд.
Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
Читайте також:
Автор:
У Новомосковську стріляли в охоронця автостоянки.
У Дніпрі велика кількість балок, але лише кілька з них…
У Дніпрі жителі будинку по вулиці Січових Стрільців понад 10…
У Дніпрі стався нещасний випадок.