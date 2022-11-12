14-річний хлопчик переплив залив, аби допомогти рідним: у Кривому Розі рятують сім’ю, яка підірвалась на міні

У ніч з 10 на 11 листопада окупанти почали обстрілювати селище Милове Херсонської області.

Щоб врятуватися, 49-річна Людмила та її четверо дітей, які мешкали у цьому селищі, виїхали на машині до села Новорайськ. Але по дорозі автівка родини підірвалася на міні, яку залишили росіяни.

Про це пише Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу.

На жаль, старші діти жінки, Олександр та Тетяна, загинули через вибух.

14-річний Михайло першим прийшов до тями. Хлопець витяг з машини 9-річну сестру та матір. Вони пішли разом шукати ближнє село та через дві години дійшли до зруйнованого Каїрського моста. Щоб врятувати рідних, хлопчик переплив залив та дійшов до села Нові Каїри. Там Михайло побачив наших військових, які на човні переправили маму з сестрою на другий берег. Родину евакуювали до Кривого Рогу, зараз вони знаходяться в лікарні.

Стан матері та сестри важкий, але стабільний. Для їхнього порятунку наші лікарі зробили все. Ця історія проходить через душу. Це долі людей. Це героїзм дітей нашого покоління. Я впевнений, що Михайло гідний найвищих державних нагород. І я обов’язково зроблю подання на нагородження. А тварі, які воюють з жінками та дітьми, будуть горіти в пеклі. І ми їм в цьому допоможемо, – написав Олександр Вілкул.

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