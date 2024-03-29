14 історичних будівель у Дніпрі офіційно стали національними пам’ятками України

Понад 10 історичних будівель внесли до реєстру нерухомих пам'яток національного значення.

Як повідомили в Управлінні з питань охорони культурної спадщини, низку історичних будівель внесли до реєстру нерухомих пам’яток. Усі споруди вже були під охороною держави, але тепер офіційно внесені до переліку об’єктів культурної спадщини.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2024 № 337 “Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” ще 14 пам’яток архітектури національного значення м. Дніпро внесені до Державного реєстру, які були взяті на облік ще постановою Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 № 970, – йдеться у повідомленні. Мова йде про такі споруди на території Дніпра: – Будинок клубу, вул. Воскресенська, 3; – Будинок театру, вул. Воскресенська, 5; – Губернаторський будинок, вул. Воскресенська, 14; – Будинок гірничого інституту, просп. Д. Яворницького, 19; – Хімічний корпус університету, просп. Д. Яворницького, 36; – Будинок театру, просп. Д. Яворницького, 97; – Сукняна фабрика (ткацький корпус), просп. Д. Яворницького, 106; – Будинок першого комерційного училища, просп. О. Поля, 2; – Палац, парк імені Т. Г. Шевченка; – Будинок “Аудиторія Наукового товариства”, вул. Половицька, 5; – Преображенський собор, пл. Соборна; – Перша чоловіча класична гімназія, пл. Соборна, 2; – Миколаївська церква в Кодаках, вул. Фортечна, 108; – Миколаївська церква, вул. Виробнича, 4а.

Як пояснили в управлінні, внесення пам’яток до Державного реєстру є важливим кроком для убезпечення пам’ятки від наявних наразі маніпуляцій, до яких вдаються власники/користувачі пам’яток.

Вони часто стверджують, що якщо пам’ятки немає в Державному реєстру нерухомих пам’яток України, то вони не мають охоронного статусу. Таким чином, внесення пам’яток до Держреєстру не є простою формальністю, а є важливим кроком для збереження культурної спадщини міста.

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