Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 13 рятувальників гасили пожежу: з палаючої квартири у Кривому Розі врятували двох жінок

13 рятувальників гасили пожежу: з палаючої квартири у Кривому Розі врятували двох жінок

Сьогодні 22:00
просмотров

Сьогодні до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Кривбасівська Центрально-Міського району Кривого Рогу.

Новости Днепра про 13 рятувальників гасили пожежу: з палаючої квартири у Кривому Розі врятували двох жінок

Пожежа виникла у квартирі, яка розташована на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. 

Співробітники Служби порятунку за допомогою бензоріза зрізали решітку на балконі та встановили драбину-палицю.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували двох жінок 1973 та 1976 років народження. 

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 25 квадратних метрів.

Гасили пожежу 13 рятувальників, окрім того було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Читайте також:

Новости Днепра про 13 рятувальників гасили пожежу: з палаючої квартири у Кривому Розі врятували двох жінокУкраїнська Новости Днепра про 13 рятувальників гасили пожежу: з палаючої квартири у Кривому Розі врятували двох жінокРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Гарні новини: з 27 січня у Дніпрі відновлює роботу електротранспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Гарні новини: з 27 січня у Дніпрі відновлює роботу електротранспорт

    Від п‘ятниці, 27 січня, у Дніпрі знову вийдуть на технічні…

    Ціна життя – мобільний телефон: у Дніпрі чоловік напав на жінку
    Сьогодні 20:30
    Ціна життя – мобільний телефон: у Дніпрі чоловік напав на жінку

    У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом…

    Дніпропетровщина повертається до графіків стабілізаційних відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Дніпропетровщина повертається до графіків стабілізаційних відключень

    Енергетики доклали максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після останньої атаки…

    У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам’янського
    Сьогодні 18:45
    У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам’янського

    23 січня під час повномасштабної війни РФ проти України загинув…

    Наверх