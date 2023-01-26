13 рятувальників гасили пожежу: з палаючої квартири у Кривому Розі врятували двох жінок

Пожежа виникла у квартирі, яка розташована на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Співробітники Служби порятунку за допомогою бензоріза зрізали решітку на балконі та встановили драбину-палицю.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували двох жінок 1973 та 1976 років народження.
Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 25 квадратних метрів.
Гасили пожежу 13 рятувальників, окрім того було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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