12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінка

Сьогодні до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Соборна міста Павлоград.

Прибувши на місце надзвичайники встановили, що займання всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

На пожежі постраждала жінка, 1942 року народження, отримала опіки. Постраждалу госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні.

Вогнем пошкоджено конструкції будинку та речі домашнього вжитку. Загальна площа пожежі 30 кв. м.

Пожежу локалізовано о 05:28 та ліквідовано о 06:04.

До ліквідації займання залучено 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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