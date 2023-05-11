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12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінка

Сьогодні 18:45
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Сьогодні до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Соборна міста Павлоград.

Новости Днепра про 12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінка

Прибувши на місце надзвичайники встановили, що займання всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

На пожежі постраждала жінка, 1942 року народження, отримала опіки. Постраждалу госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні.

Вогнем пошкоджено конструкції будинку та речі домашнього вжитку. Загальна площа пожежі 30 кв. м.

Пожежу локалізовано о 05:28 та ліквідовано о 06:04.

До ліквідації займання залучено 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про 12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінка

Новости Днепра про 12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінка

Новости Днепра про 12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінка

Новости Днепра про 12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінка

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Новости Днепра про 12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінкаУкраїнська Новости Днепра про 12 надзвичайників тушили пожежу у Павлограді: постраждала жінкаРусский

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