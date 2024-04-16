11-сантиметровий гельмінт “оселився” під шкірою: на Дніпропетровщині жінка захворіла після укусу комара

Жінка звернулася зі скаргою на дискомфорт у скроні.

На Дніпропетровщині зафіксували випадок захворювання на дирофіляріоз.

Жителька Кривого Рогу звернулася до медиків зі скаргою на біль у скроні. На шкірі з’явився великий “прищ”, який приносив дискомфорт. Під час огляду лікарі виявили “пухлину”, де був 11-сантиметровий гельмінт. Паразита видалили хірургічно, розповіла лікарка-паразитологиня Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Угодіна, пише Суспільне.

Це перший випадок дирофіляріозу на Дніпропетровщині у 2024 році, зазначає медикиня. Торік було зафіксовано два таких випадки. Лариса Угодіна розповіла, що личинки гельмінтів дирофілярії живуть в крові собак, а людям передаються через укуси комарів.

За словами фахівчині, гельмінта під шкірою можна помітити через кілька місяців після укусу. У випадку виявлення паразита необхідно звернутися до медиків для його видалення. Фахівчиня наголошує, гельмінт не отруйний, проте через наявність під шкірою чужорідного тіла може бути нагноєння.

Як вберегтись від укусів комарів?

Лікарка радить користуватися сітками на вікнах, аби ті не потрапляли до приміщення. А під час перебування на вулиці варто користуватися спеціальними спреями проти комах.

Комарі частіше нападають ввечері. Виходячи з дому в вечірній час варто вдягати одяг з довгим рукавом. Відкриті ділянки шкіри можна обробляти засобами, які відлякують комарі, – зазначила вона.

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