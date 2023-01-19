11 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру

До Нацполіції надійшло більше 560 заяв за фактом ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що 420 отриманих повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 – пошкоджених автомобілів і 10 адмінбудівель.

Поліціянти відпрацювали всі заяви про зникнення людей. Станом на 19 січня безвісти зниклими залишаються 11 осіб.

На місці трагедії продовжують працювати поліціянти, які оглядають пошкоджені квартири та приймають звернення від власників майна.

Крім цього, біля зруйнованого будинку працюють антимародерні групи поліції, які слідкують за покинутими оселями.

Нагадаємо, 14 січня по багатоповерхівці в Дніпрі вдарили ракетою. Відомо про 45 загиблих і 80 травмованих. За словами міського голови, зруйнований будинок оглядатимуть фахівці, які вирішать подальшу долю споруди. Скоріше за все, багатоповерхівку розділять на дві частини, демонтувавши зруйновані під’їзди.

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