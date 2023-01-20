10 тис. грн за гранатомет: у Дніпрі викрили торговця зброєю

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 37-річний місцевий житель за 10 тисяч гривень продав гранатомет, після чого його затримали на місці злочину.
Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного поліцейські виявили та вилучили ще 5 корпусів гранат типу РГД та 3 запали типу УЗРГМ-2.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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