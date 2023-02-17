Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнес

У Дніпропетровський області чоловіки створили наркобізнес: виготовляли метамфетамін та продавали через месенджери.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Організатором наркобізнесу став мешканець Марганця. До справи він залучив ще чотирьох знайомих, у кожного з них були свої функції, діяли за складеним планом. Чоловіки виготовляли метамфетамін в орендованих приміщеннях, замовлення приймали у месенджерах, а передавали наркотики особисто. Бізнес чоловіків розповсюдився на всю область.

Оплачували метамфетамін готівкою або на картки, гроші ділили між собою. Щомісячно обіг з продажу складав понад 1,5 млн грн.

За місцем мешкання підозрюваних та в їх автомобілях провели обшуки та вилучили психотропну речовину, комп’ютерну техніку, мобільні телефони і грошові кошти у сумі майже 700 000 грн.

До суду направили обвинувальний акт стосовно організатора і його чотирьох співучасників за фактами незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

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