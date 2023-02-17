Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнес

Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнес

Сьогодні 22:00
просмотров

У Дніпропетровський області чоловіки створили наркобізнес: виготовляли метамфетамін та продавали через месенджери.

Новости Днепра про Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнес

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Організатором наркобізнесу став мешканець Марганця. До справи він залучив ще чотирьох знайомих, у кожного з них були свої функції, діяли за складеним планом. Чоловіки виготовляли метамфетамін в орендованих приміщеннях, замовлення приймали у месенджерах, а передавали наркотики особисто. Бізнес чоловіків розповсюдився на всю область.

Оплачували метамфетамін готівкою або на картки, гроші ділили між собою. Щомісячно обіг з продажу складав понад 1,5 млн грн.

За місцем мешкання підозрюваних та в їх автомобілях провели обшуки та вилучили психотропну речовину, комп’ютерну техніку, мобільні телефони і грошові кошти у сумі майже 700 000 грн.

До суду направили обвинувальний акт стосовно організатора і його чотирьох співучасників за фактами незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Новости Днепра про Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнес

Читайте також:

Новости Днепра про Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнесУкраїнська Новости Днепра про Заробляли 1,5 млн гривень на місяць: на Дніпропетровщині чоловіки створили наркобізнесРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

    Окупанти 4 рази на день обстріляли територію Дніпропетровської області.

    У пітьмі та в +1: у сквері Прибрежний сім’ї з дітьми гуляють по тонкому льоду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    У пітьмі та в +1: у сквері Прибрежний сім’ї з дітьми гуляють по тонкому льоду

    Щойно річка вкрилася тоненьки льодом, дніпряни вирішили випробувати його на…

    Захищав нас з перших днів війни: у Кам’янському попрощаються із загиблим солдатом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Захищав нас з перших днів війни: у Кам’янському попрощаються із загиблим солдатом

    Солдат із Кам'янського Ігор Олійник загинув 9 лютого у бою…

    Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТП

    У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Наверх