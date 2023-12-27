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Жители Кривого Рога просят отменить бесплатный проезд в транспорте

Сегодня 18:02
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Криворожцы предлагают отменить бесплатный проезд в городском транспорте.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога просят отменить бесплатный проезд в транспорте

Пока жители других городов мечтают бесплатно кататься в городском транспорте, а в Днепре иногда возникают скандалы с льготниками и водителями, в Кривом Роге просят вернуть плату за проезд. Соответствующая петиция появилась на сайте Криворожского горсовета.

Жительница Кривого Рога Юлия просит отменить бесплатный проезд в коммунальном транспорте. Деньги, которые должны были потратить на это, предлагает отдать на нужды обороны и модернизацию подвижного состава.

Автор обращения утверждает, что отмена платы за проезд дорогое удовольствие для города, поскольку ежегодно на это тратят 150 миллионов гривен. Однако коммунальный транспорт «деградирует», потому что денег на его содержание и обновление не хватает.

Наш город известен бесплатным проездом, в то время как другие города, включая прифронтовые Николаев и Херсон, выбрали платный проезд. Этот особый подход приводит к чрезмерной погрузке городского бюджета и деградации транспортного парка. Ежегодно более 150 миллионов гривен выделяется на компенсацию бесплатного проезда, что становится большим финансовым бременем для нашего города, — говорится в тексте обращения.

Учитывая это, автор петиции просит рассмотреть внедрение платного проезда.

Деньги, которые раньше тратили на компенсацию проезда, предлагает потратить на финансирование криворожских защитников из 129 ОБрТрО. А также обновление коммунального транспорта и замену вагонов метро/трамвая на низкопольные вагоны регионального производства, адаптированные для маломобильных людей и обустройство пандусов и лифтов в подземке.

По мнению автора обращения, это позволит обеспечить комфортный и безопасный доступ для всех пассажиров.

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