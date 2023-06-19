Враг использует тактику террора: ситуация на фронте сегодня 19 июня

Россияне сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Донецкой области. Украинские военные атаковали 1 склад горюче-смазочных материалов и пункты управления оккупантов.

Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 4 крылатые ракеты «Калибр» и 4 иранские ударные БпЛА «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины все 8 воздушных целей были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполовки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спирного Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки.

Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля и Новодаровки Запорожской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Временка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Софиевка Херсонской области.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Вследствие чего противник продолжает переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения.

Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь. В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Вместе с тем данный военный госпиталь используется в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника.

Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировка раненых офицеров осуществляется в Российскую Федерацию воздушным путем.

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