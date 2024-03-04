В укрытиях Кривого Рога устраивают круглосуточные пьяные посиделки

В Кривом Роге мобильные укрытия завалены мусором, остающимся после пьяных посиделок.

Модульные укрытия в Кривом Роге забиты мусором. На это пожаловался председатель Долгинцевского райсовета Кривого Рога Игорь Ратинов на своей Facebook-странице.

Конструкции, где можно спрятаться во время воздушных тревог, как и во многих городах Украины, установлены у остановок общественного транспорта, парках, скверах, публичных местах, чтобы люди могли как можно быстрее укрыться от обстрела. Однако несколько укрытий превратились в круглосуточные стихийные генделики.

Чиновник говорит, что некоторые «нелюди» сорят в укрытиях, как в последний раз.

Мы понимаем, что для защиты от российских обстрелов давно уже адаптированы – подвалы, паркинги, подземные переходы. Но обстрелы и воздушные тревоги у нас довольно частые, человек идет по улице и ему нужно где-то спрятаться, поэтому в городе за счет городского бюджета установлены железобетонные модульные укрытия для СОЗНАЧНЫХ ГРАЖДАН! ПОЙМИТЕ – круглосуточно убирать в укрытиях возможности НЕТ! Сейчас все зависит от вашего сознания, УВАЖАЕМЫЕ! А может укрытия нам не нужны совсем??? – написал Игорь Ратинов.

На фото видно, что одно из укрытий завалено одеялами, пустыми банками из-под пива и закусками. На полу валяются обертки от сухариков и стеклянные бутылки из-под алкоголя.

Похоже, кто-то начал использовать укрытие как круглосуточный генделик, пользуясь тем, что люди часто игнорируют тревоги и не заходят внутрь.

В комментариях люди не сдерживают эмоций и говорят, что некоторые горожане ведут себя так не только в укрытиях, но и в других общественных местах.

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