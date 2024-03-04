В укрытиях Кривого Рога устраивают круглосуточные пьяные посиделки

Модульные укрытия в Кривом Роге забиты мусором. На это пожаловался председатель Долгинцевского райсовета Кривого Рога Игорь Ратинов на своей Facebook-странице.
Конструкции, где можно спрятаться во время воздушных тревог, как и во многих городах Украины, установлены у остановок общественного транспорта, парках, скверах, публичных местах, чтобы люди могли как можно быстрее укрыться от обстрела. Однако несколько укрытий превратились в круглосуточные стихийные генделики.
Чиновник говорит, что некоторые «нелюди» сорят в укрытиях, как в последний раз.
Мы понимаем, что для защиты от российских обстрелов давно уже адаптированы – подвалы, паркинги, подземные переходы. Но обстрелы и воздушные тревоги у нас довольно частые, человек идет по улице и ему нужно где-то спрятаться, поэтому в городе за счет городского бюджета установлены железобетонные модульные укрытия для СОЗНАЧНЫХ ГРАЖДАН! ПОЙМИТЕ – круглосуточно убирать в укрытиях возможности НЕТ! Сейчас все зависит от вашего сознания, УВАЖАЕМЫЕ! А может укрытия нам не нужны совсем??? – написал Игорь Ратинов.
На фото видно, что одно из укрытий завалено одеялами, пустыми банками из-под пива и закусками. На полу валяются обертки от сухариков и стеклянные бутылки из-под алкоголя.
Похоже, кто-то начал использовать укрытие как круглосуточный генделик, пользуясь тем, что люди часто игнорируют тревоги и не заходят внутрь.
В комментариях люди не сдерживают эмоций и говорят, что некоторые горожане ведут себя так не только в укрытиях, но и в других общественных местах.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепра приобрели рыбную консерву с червями.
В Днепре разгорелся скандал вокруг частного детского сада.
В Днепропетровской области пытались передать земли ландшафтного заказника в частные…
Справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) дает право получившему ранение военному…
В Украине не часто подделывают деньги, но на один из номиналов мошенники обращают внимание чаще всего.
Жители Днепра приобрели рыбную консерву с червями.
В Днепре разгорелся скандал вокруг частного детского сада.
В Днепропетровской области пытались передать земли ландшафтного заказника в частные руки.
Справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) дает право получившему ранение военному на льготы и денежную помощь. Документ подтверждает установление инвалидности или потерю трудоспособности.
Погибла общественная активистка и парамедикиня Ольга Гриценко.
Днепропетровщина в ТОП-3 регионов, где больше всего жалуются на нарушение языкового законодательства.
После обеда в Днепре слышали звук похожий на взрыв.
На месте ДТП работают патрульные полицейские.
Кабмин увеличит военный сбор и акцизы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!