В Днепре спасли мужчину в алкогольной коме, который чуть не замерз

В Днепре спасли мужчину, который упал в алкогольную кому

Начались холода, поэтому у врачей прибавилось работы.

Как рассказал днепровский медик Влад Боднюк, недавно в скорую поступил вызов от прохожего, который нашел на улице мужчину, который лежал на земле возле соседнего подъезда.

Медики через 7 минут приехали по вызову. 40-летний мужчина был без сознания, кожа была холодна на ощупь, t тела 35 С, в выдыхаемом воздухе ощущался резкий запах алкоголя, АД 90/60. Оказав неотложную медицинскую помощь, мужчина был госпитализирован с диагнозом «алкогольная кома» и переохлаждение.

Медик просит людей одеваться по погоде и не злоупотреблять алкоголем.

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