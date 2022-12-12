В Днепре спасли мужчину в алкогольной коме, который чуть не замерз

Начались холода, поэтому у врачей прибавилось работы.
Как рассказал днепровский медик Влад Боднюк, недавно в скорую поступил вызов от прохожего, который нашел на улице мужчину, который лежал на земле возле соседнего подъезда.
Медики через 7 минут приехали по вызову. 40-летний мужчина был без сознания, кожа была холодна на ощупь, t тела 35 С, в выдыхаемом воздухе ощущался резкий запах алкоголя, АД 90/60. Оказав неотложную медицинскую помощь, мужчина был госпитализирован с диагнозом «алкогольная кома» и переохлаждение.
Медик просит людей одеваться по погоде и не злоупотреблять алкоголем.
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