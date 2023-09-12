В Днепре родители жалуются на школьное питание: в ГумДепе объяснили, куда обращаться

По их словам, ланч-боксы, которые стоят 75 гривен, холодные, невкусные и со странными сочетаниями. Очень часто дети отказываются их есть. Кроме того, родители пишут в соцсетях, что школьникам якобы попадаются испорченные продукты.
В ГумДепе объяснили, куда можно обратиться с жалобами и предложениями по поводу школьного питания.
Уважаемые родители, в связи с тем, что есть много вопросов по организации питания, просим обращаться на горячую линию поставщиков, – говорится в сообщении.
Поставкой питания в школы занимаются две компании:
Отметим, родители также могут обращаться и в департамент гумполитики.
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