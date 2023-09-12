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  • В Днепре родители жалуются на школьное питание: в ГумДепе объяснили, куда обращаться

В Днепре родители жалуются на школьное питание: в ГумДепе объяснили, куда обращаться

Сегодня 17:55
просмотров

В последнее время родители в Днепре жалуются на питание в школах.
Новости Днепра про В Днепре родители жалуются на школьное питание: в ГумДепе объяснили, куда обращаться

Фото из соцсетей.

По их словам, ланч-боксы, которые стоят 75 гривен, холодные, невкусные и со странными сочетаниями. Очень часто дети отказываются их есть. Кроме того, родители пишут в соцсетях, что школьникам якобы попадаются испорченные продукты.

В ГумДепе объяснили, куда можно обратиться с жалобами и предложениями по поводу школьного питания.

Уважаемые родители, в связи с тем, что есть много вопросов по организации питания, просим обращаться на горячую линию поставщиков, – говорится в сообщении.

Поставкой питания в школы занимаются две компании:

  • Компания «Контракт Продрезерв 5»: телефон +380970011201.
  • Компания ООО «Олимпиус консалт»: телефон +380567550796.

Отметим, родители также могут обращаться и в департамент гумполитики.

Новости Днепра про В Днепре родители жалуются на школьное питание: в ГумДепе объяснили, куда обращаться

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