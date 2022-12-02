В Днепре местный житель ограбил электроподстанцию

Вчера, 1 декабря, в полицию сообщили о краже на электроподстанции на улице Курсантской.
Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранители оперативно выехали на место и связались с заявителем. Тот сообщил, что стал свидетелем кражи, дал приметы преступника и рассказал, куда он пошел.
Инспекторы приступили к поиску злоумышленника. Вскоре личность, похожую по ориентировке, заметили неподалеку. Гражданина остановили и провели поверхностную проверку. У мужчины обнаружили запчасть, вероятно, похищенную из трансформатора.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали злоумышленника следователю.
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