Как выглядит самый дорогой туалет в Днепре: вход 40 грн

Находится он возле популярного яхт-клуба «Сич». Чтобы сходить в туалет нужно заплатить 40 грн. Хотя ранее вход в эту уборную стоил 20 грн.
«Царский» туалет выглядит современно. На нем есть экран с информацией о стоимости. Чтобы уборная открылась, нужно воспользоваться бесконтактной оплатой с помощью банковской карты с чипом или телефона, который имеет такую функцию.
Внутри туалет также модернизирован. Там есть унитаз, писсуар, зеркало, отверстие для мусора, туалетная бумага и раковина с сенсорным управлением. Чтобы помыть и высушить руки нужно приложить их под соответствующими указательными светящимися символами. Кроме этого, там есть зона для того, чтобы удобно переодеть маленького ребенка.
Отметим, что похожие туалеты расположены также в сквере «Прибрежный» на Набережной Победы неподалеку от яхт-клуба “Сич”. И пока они бесплатны.
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