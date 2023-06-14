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«Зараз значно краще»: дніпряни схвалюють поновлення ремонтів внутрішньоквартальних доріг

Сьогодні 18:30
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Дніпро поновив ремонти внутрішньоквартальних доріг. Через повномасштабне вторгнення рф асфальтування у дворах довелося призупинити, однак нині бригади будівельників уже стали до роботи і працюють у різних районах міста. 

Новости Днепра про «Зараз значно краще»: дніпряни схвалюють поновлення ремонтів внутрішньоквартальних доріг

«Це приклад того, як ми далі працюватимемо у цьому напрямі. Ми запланували ремонт близько 100 дворів. Здебільшого всі ці адреси — результат особистих прийомів міського голови. Це те, що хочуть містяни. Люди скучили за ремонтом дворів. Якщо ми вийдемо на такий темп, як заплановано, фактично це буде обсяг, який був до, — якщо не буде обставин непереборної сили», — зазначив мер Дніпра Борис Філатов та наголосив: мерія продовжуватиме обробляти всі пропозиції містян щодо ремонтів.

Так для міжбудинкових проїздів і тротуарів по Донецькому шосе та уздовж оновленого проспекту Миру це перші комплексні ремонти з моменту зведення житломасиву. 

Місцева мешканка Олена разом із донькою Софією і сином Юрієм повертається з прогулянки. Каже: хоч під час ремонту будівельну техніку треба обходити, та таке оновлення вулиці того варте. «З візочком неможливо було проїхати. Зараз значно краще. Звичайно, ми задоволені. Свекор приїжджав, сказав «так гарно у вас реконструюють усе». Мені, дітям — нам усе подобається», — розповідає жінка.

Біля багатоповерхівок не лише вкладають новий асфальт, а й формують паркувальні кишені та ділянки для сміттєвих баків. Крім цього, під час заміни бордюрів роблять необхідні заниження і вкладають тактильною плиткою, аби пересуватися було зручно всім людям. Крім цього, ділянки, де тротуар перетинається проїздом, також облаштовують тротуарною плиткою — аби привернути додаткову увагу водіїв. 

У департаменті благоустрою та інфраструктури міськради зауважують: такий метод також використовуватимуть і під час інших ремонтів.

Новости Днепра про «Зараз значно краще»: дніпряни схвалюють поновлення ремонтів внутрішньоквартальних дорігУкраїнська Новости Днепра про «Зараз значно краще»: дніпряни схвалюють поновлення ремонтів внутрішньоквартальних дорігРусский

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