«Зараз значно краще»: дніпряни схвалюють поновлення ремонтів внутрішньоквартальних доріг

«Це приклад того, як ми далі працюватимемо у цьому напрямі. Ми запланували ремонт близько 100 дворів. Здебільшого всі ці адреси — результат особистих прийомів міського голови. Це те, що хочуть містяни. Люди скучили за ремонтом дворів. Якщо ми вийдемо на такий темп, як заплановано, фактично це буде обсяг, який був до, — якщо не буде обставин непереборної сили», — зазначив мер Дніпра Борис Філатов та наголосив: мерія продовжуватиме обробляти всі пропозиції містян щодо ремонтів.
Так для міжбудинкових проїздів і тротуарів по Донецькому шосе та уздовж оновленого проспекту Миру це перші комплексні ремонти з моменту зведення житломасиву.
Місцева мешканка Олена разом із донькою Софією і сином Юрієм повертається з прогулянки. Каже: хоч під час ремонту будівельну техніку треба обходити, та таке оновлення вулиці того варте. «З візочком неможливо було проїхати. Зараз значно краще. Звичайно, ми задоволені. Свекор приїжджав, сказав «так гарно у вас реконструюють усе». Мені, дітям — нам усе подобається», — розповідає жінка.
Біля багатоповерхівок не лише вкладають новий асфальт, а й формують паркувальні кишені та ділянки для сміттєвих баків. Крім цього, під час заміни бордюрів роблять необхідні заниження і вкладають тактильною плиткою, аби пересуватися було зручно всім людям. Крім цього, ділянки, де тротуар перетинається проїздом, також облаштовують тротуарною плиткою — аби привернути додаткову увагу водіїв.
У департаменті благоустрою та інфраструктури міськради зауважують: такий метод також використовуватимуть і під час інших ремонтів.
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