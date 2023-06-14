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  • «Сейчас гораздо лучше»: днепряне одобряют возобновление ремонтов внутриквартальных дорог

«Сейчас гораздо лучше»: днепряне одобряют возобновление ремонтов внутриквартальных дорог

Сегодня 18:30
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Днепр возобновил ремонты внутриквартальных дорог. Из-за полномасштабного вторжения россии асфальтирования во дворах пришлось приостановить, однако ныне бригады строителей уже приступили к работе и работают в разных районах города.

Новости Днепра про «Сейчас гораздо лучше»: днепряне одобряют возобновление ремонтов внутриквартальных дорог

«Это пример того, как мы будем дальше работать в этом направлении. Мы запланировали ремонт около 100 дворов. В большинстве своем все эти адреса — результат личных приемов городского головы. Это то, что хотят горожане. Люди соскучились по ремонту дворов. Если мы выйдем на такой темп, как запланировано, фактически это будет объем, который был до — если не будет обстоятельств непреодолимой силы», — отметил мэр Днепра Борис Филатов и подчеркнул: мэрия будет продолжать обрабатывать все предложения горожан по ремонту.

Так, для междомовых проездов и тротуаров по Донецкому шоссе и вдоль обновленного проспекта Мира это первые комплексные ремонты с момента возведения жилмассива.

Местная жительница Елена вместе с дочерью Софией и сыном Юрием возвращается с прогулки. Говорит: хоть во время ремонта строительную технику нужно обходить, но такое обновление улицы того стоит. «С коляской невозможно было проехать. Сейчас гораздо лучше. Конечно, мы удовлетворены. Свекор приезжал, сказал «так хорошо у вас все реконструируют». Мне, детям, нам все нравится», — рассказывает женщина.

У многоэтажек не только укладывают новый асфальт, но и формируют парковочные карманы и участки для мусорных баков. Кроме этого, при замене бордюров производят необходимые занижения и укладывают тактильной плиткой, чтобы передвигаться было удобно всем людям. Кроме этого, участки, где тротуар пересекается по проезду, также обустраивают тротуарной плиткой — чтобы привлечь дополнительное внимание водителей.

В департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета отмечают: такой метод также будут использоваться и во время других ремонтов.

Новости Днепра про «Сейчас гораздо лучше»: днепряне одобряют возобновление ремонтов внутриквартальных дорогУкраїнська Новости Днепра про «Сейчас гораздо лучше»: днепряне одобряют возобновление ремонтов внутриквартальных дорогРусский

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