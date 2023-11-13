Виконано близько 40 %: у Дніпрі ремонтують двір біля найдовшого будинку Дніпра «Китайська стіна»

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Комунальники Дніпра продовжують ремонтувати двір біля найдовшого будинку міста – «Китайська стіна». Зі скаргами на аварійний стан дороги та тротуарів місцеві мешканці зверталися до мера. Бо, за їхніми словами, дороги були у жахливому стані.

«Тут були ями, через які ми постійно спотикались. Крім цього, після рясних дощів тут стояла вода у калюжах. Нині ані ям немає, ані води. От навіть нещодавно пройшов дощ – і в нас сухо. Тож ми дуже раді, що нам нарешті зробили новеньку дорогу та тротуари», – прокоментувала місцева мешканка Наталя Клімова.

70-річний Михайло Олексійович мешкає в одному з будинків у цьому дворі вже 35 років. Каже, за цей час ніколи не бачив стільки техніки та комунальників. Бо це перше таке масштабне та комплексне оновлення двору.

«Стільки я років тут мешкаю і стільки ж ніколи тут не робили дорогу капітально. Лише латали ями. Нині дуже чудово, що нам нарешті роблять дорогу, ви бачите своїми очима, як тут стає гарно. Хлопці працюють і в суботу, і в неділю, швидко та якісно. Ту ділянку, яку вже відремонтували, я випробував на велосипеді. Хоч сьогодні багато хто каже, що всі гроші потрібно на ЗСУ, але ми і хвилюємось за хлопців, проте тут теж треба, аби було гарно і аби було як проїхати тим же швидким», – прокоментував місцевий мешканець Михайло Балицький.

Нині працюють біля будинку на просп. Героїв, 12. Встановлюють бордюрний камінь, ремонтують тротуар та зону перед під’їздами. А до цього комунальники вже комплексно оновили і дорогу, і тротуар у дворах будинків по просп. Героїв № 14-А, № 18, № 18-А, № 4 та № 6, а також під’їзну дорогу до амбулаторії.

«Біля будинку № 12 ми розпочали роботи близько місяця тому і тут ремонтуємо підпірні стінки завдовжки 248 погонних метрів, замінимо 11 тис. кв. м асфальту та 5,5 км бордюрного каменю. Нині тут працюють три бригади, кожна з яких розпочала роботи з кінців будинку та таким чином завершать роботи десь посередині. У цілому це дуже великий двір і тут дуже багато людей мешкає – усі вони потребують комфортного переміщення, також не менш важливим є і якісний проїзд для спецтранспорту – це і швидкі, і ДСНС тощо. Тож роботи ми проводимо комплексно, тобто не лише замінюємо асфальт, а й розширюємо саму дорогу, облаштовуємо додаткові паркувальні кишені та майданчик під сміттєві баки», – прокоментував начальник управління інфраструктури департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР Дмитро Коробов.

Роботи з ремонту цього двору вже виконані на 40 %. У цілому їх планують завершити до кінця листопада, але якщо погода дозволятиме комунальникам працювати.

Довідка: комунальники ремонтують дороги, двори та проспекти, на стан яких нарікають містяни. Часто на таких ділянках поєднують одразу декілька видів робіт – наскільки це можливо в умовах великої війни. Так на просп. Героїв, біля найдовшого в місті будинку, відомого як «Китайська стіна», оновлюють не лише дорогу і тротуари, а й вуличне освітлення, зливову каналізацію, а також вводи холодного постачання, вже виконали заміну мереж теплопостачання з підземного прокладання на надземне.

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