У Дніпрі долю демонтованих пам’ятників радянського та імперського спадку вирішуватимуть разом з містянами (відео)

Із вулиць Дніпра вже прибрали низку пам’ятників та інших елементів тоталітарної спадщини або символів російських імперських наративів.

Аби справедливо вирішити їхню подальшу долю, у місті за розпорядженням мера Бориса Філатова створять спеціальну робочу групу. До неї запрошують насамперед фахівців — істориків, краєзнавців, архітекторів.

«Це — об’єктивний історичний процес. Ми прибрали ті монументи, що несли імперські наративи, були пам’ятками радянського тоталітарного минулого. Після їхнього демонтажу ми хочемо відкрити широку публічну громадську дискусію стосовно того, що з ними робити далі», — сказав міський голова в ефірі телемарафону на каналі «ДНІПРОTV» 13 січня.

Філатов також зауважив, що нині вже є декілька ідей від мешканців. Так пам’ятник Пушкіну пропонують передати до Музею історії міста. Пам’ятник Михайлу Ломоносову — «Дніпровській політехніці». Наступним у черзі на демонтаж нині є пам’ятник Василю Маргелову.

Українська

Автор: