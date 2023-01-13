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  • У Дніпрі долю демонтованих пам’ятників радянського та імперського спадку вирішуватимуть разом з містянами (відео)

У Дніпрі долю демонтованих пам’ятників радянського та імперського спадку вирішуватимуть разом з містянами (відео)

Сьогодні 17:31
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Із вулиць Дніпра вже прибрали низку пам’ятників та інших елементів тоталітарної спадщини або символів російських імперських наративів.

Новости Днепра про У Дніпрі долю демонтованих пам’ятників радянського та імперського спадку вирішуватимуть разом з містянами (відео)

Аби справедливо вирішити їхню подальшу долю, у місті за розпорядженням мера Бориса Філатова створять спеціальну робочу групу. До неї запрошують насамперед  фахівців — істориків, краєзнавців, архітекторів. 

«Це — об’єктивний історичний процес. Ми прибрали ті монументи, що несли імперські наративи, були пам’ятками радянського тоталітарного минулого. Після їхнього демонтажу ми хочемо відкрити широку публічну громадську дискусію стосовно того, що з ними робити далі», — сказав міський голова в ефірі телемарафону на каналі «ДНІПРОTV» 13 січня. 

Філатов також зауважив, що нині вже є декілька ідей від мешканців. Так пам’ятник Пушкіну пропонують передати до Музею історії міста. Пам’ятник Михайлу Ломоносову — «Дніпровській політехніці». Наступним у черзі на демонтаж нині є пам’ятник Василю Маргелову.

Новости Днепра про У Дніпрі долю демонтованих пам’ятників радянського та імперського спадку вирішуватимуть разом з містянами (відео)Українська

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