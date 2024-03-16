Ремонт трамвайних рейок на проспекті Хмельницького: коли завершаться роботи

У Дніпрі стартував ремонт трамвайних рейок на проспекті Богдана Хмельницького. Він відбувається одразу на трьох ділянках: на перехресті з вулицями Шинна, Незалежності та Л. Стромцова.По завершенні ремонту проїзд стане значно зручнішим для автомобілістів, адже буде «безшовним». Зміни відчують і пасажири трамваїв, рух стане більш плавним.
«Довжина кожної ділянки приблизно 100 метрів. Всі ремонти на переїздах будуть виконані за безшпальною технологією, тобто без використання рейко-шпальної решітки. Рейка буде знаходитися в широкосмуговій плиті. Задля виконання ремонту перекрито рух трамваїв, це необхідно задля розробки котлованів, заміни баласту, встановлення нових широкосмугових плит та заміни рейок. Ремонт плануємо закінчити за місяць на всіх ділянках», — розповів провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Нікіта Керенцев.
Попри певні тимчасові незручності для пасажирів, з ними готова змиритись пані Наталя. Каже, розуміє, що цей ремонт був потрібен.
«Ремонти потрібно проводити, адже дорожнє полотно зношується. Тож роботи знизять аварійність, буде менше заторів. Тому я ставлюся до цього дуже позитивно», – сказала дніпрянка пані Наталія.
На час ремонту рейок на проспекті Богдана Хмельницького громадський транспорт тимчасово працюватиме за зміненими маршрутами:
– трамваї № 12 курсуватимуть від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;
– трамваї № 16 тимчасово припинять рух;
– тролейбуси № 19 та «Б», а також автобуси № 29, № 87Б, № 134, № 146Б, № 155, № 156 рухатимуться через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — вул. Фабрично-Заводська;
тролейбуси № 8 та автобуси № 32, № 32К, № 106, № 156 рухатимуться через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.
Зупинки вказаних тролейбусних та автобусних маршрутів залишаться без змін, проте через здійснення об’їзду час поїздки буде збільшено.
Щодо вантажного транспорту. З 21 березня водіям пропонуються такі альтернативні варіанти обʼїзду перехрестя вул. Шинної та просп. Б. Хмельницького:
– через вул. Будівельників;
– через проїзд О. Гальченка.
Легковий транспорт зможе об’їхати по прилеглих ділянках трамвайної колії біля місць проведення робіт. Ці ділянки вже спеціально підсипані асфальтовим зрізом. Об’їжджати іншими вулицями не треба.
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