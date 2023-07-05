Погода на 5 липня: у Дніпрі спекотно та без опадів
Погода на 5 липня: у Дніпрі спекотно та без опадів
Вчора 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня.Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +33°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 липня:
Спека на Євсея – у грудні будуть сильні морози.
Вранці туман стелиться травою — буде хороша погода.
Роса до пізнього ранку не висихає – до грози.
Веселка на сході віщує хорошу погоду.
Грім гримить довго – до негоди, уривчасто – буде ясно.
Біля зірок червоні та білі кола — до погожих днів.
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