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Погода на 5 липня: у Дніпрі спекотно та без опадів

Вчора 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 5 липня: у Дніпрі спекотно та без опадів

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +33°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 липня:

  • Спека на Євсея – у грудні будуть сильні морози.
  • Вранці туман стелиться травою — буде хороша погода.
  • Роса до пізнього ранку не висихає – до грози.
  • Веселка на сході віщує хорошу погоду.
  • Грім гримить довго – до негоди, уривчасто – буде ясно.
  • Біля зірок червоні та білі кола — до погожих днів.
  • Комари літають роєм – на хорошу погоду.

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Новости Днепра про Погода на 5 липня: у Дніпрі спекотно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 липня: у Дніпрі спекотно та без опадівРусский

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