Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 5 июля: в Днепре жарко и без осадков

Вчера 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 5 июля: в Днепре жарко и без осадков

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +33°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народные приметы на 5 июля: 

  • Утром туман стелется по траве — будет хорошая погода.
  • После дождя парит, а солнце яркое и жаркое — еще будут осадки.
  • Роса до позднего утра не высыхает — к грозе.
  • Радуга на востоке предвещает хорошую погоду.
  • Гром гремит долго — к ненастью, отрывисто — будет ясно.
  • Около звезд красные и белые круги — к погожим дням.
  • Комары летают роем —– к хорошей погоде.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 5 июля: в Днепре жарко и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 июля: в Днепре жарко и без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 6 июля: в Днепре будет очень жарко
Новости Днепра
Сегодня 06:15
Погода на 6 июля: в Днепре будет очень жарко

Зонт сегодня не понадобится!

Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 17:29
Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

Пороги на реке Днепр образовались от выхода горных пород в…

ЕБРР предоставил Днепру транш в 25 млн евро, отметив готовность всесторонней поддержки
Новости Днепра
Вчера 11:00
ЕБРР предоставил Днепру транш в 25 млн евро, отметив готовность всесторонней поддержки

Днепр заключил с Европейским банком реконструкции и развития договор о…

Погода на 4 июля: в Днепре будет очень жарко
Новости Днепра
04.07.2023 06:15
Погода на 4 июля: в Днепре будет очень жарко

Зонт сегодня не понадобится!

Последние новости

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки
День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.

Сегодня 15:20
4
просмотров
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем

Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.

Сегодня 15:19
5
просмотров
Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой
Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.

Сегодня 14:46
2
просмотров
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку

Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.

Сегодня 14:05
4
просмотров
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.

Сегодня 13:27
1
просмотров
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур

Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".

Сегодня 12:54
8
просмотров
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…

Сегодня 12:34
7
просмотров
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука

Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.

Сегодня 12:33
8
просмотров
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти

В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.

Сегодня 11:48
7
просмотров
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей

Пострадавших госпитализировали в больницы города.

Сегодня 11:20
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх