Першою зіграла Венздей Аддамс: померла акторка Ліза Лорінг

Померла американська актриса Ліза Лорінг. Їй було 64 роки.

Про смерть зірки, яка першою зіграла Венздей в серіалі Сімейка Аддамс у 1960-х роках, стало відомо від її близької подруги Лор Джейкобсон. Причина смерті – інсульт. Подруга розповіла, що Ліза Лорінг мала проблеми зі здоров’я через свою залежність від сигарет.

Вона була на апаратах життєзабезпечення протягом трьох днів. Її сім’я вирішила відключити їх, і минулої ночі Ліза померла, – написала Лор у Facebook.

Найбільш відомою Лорінг була за свою роль в серіалі Сімейка Аддамс, де вона в шестирічному віці зіграла Вендздей.

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