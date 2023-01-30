Первой сыграла Венздей Аддамс: умерла актриса Лиза Лоринг

О смерти звезды, первой сыгравшей Венздей в сериале Семейка Аддамс в 1960-х годах, стало известно от ее близкой подруги Лор Джейкобсон. Причина смерти – инсульт. Подруга рассказала, что Лиза Лоринг имела проблемы со здоровьем из-за своей зависимости от сигарет.
Она была на аппаратах жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья решила отключить их, и минувшей ночью Лиза скончалась, – написала Лор в Facebook.
Наиболее известной Лоринг была за свою роль в сериале Семейка Аддамса, где она в шестилетнем возрасте сыграла Вендздей.
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