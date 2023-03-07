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Філатов про терор рф: «Ситуація непроста, але потрібно знати дніпрян»

Сьогодні 14:39
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Російська армія вбивць б’є по мирних містах, де немає ані військових цілей, ані інфраструктурних об’єктів.

Новости Днепра про Філатов про терор рф: «Ситуація непроста, але потрібно знати дніпрян»

І хоча у Дніпрі ситуація не настільки страшна, як у Миколаєві чи Харкові, місто є «кісткою в горлі» росії ще з 2014 року. 

«Так, нас вони ненавидять. Ненавидять мене особисто. лавров цитував мене на Радбезі ООН, і казав, що я — нацист. Але Дніпро це Дніпро. Це завжди була фортеця, і завжди буде фортецею України», — сказав міський голова Дніпра Борис Філатов в ефірі телеканалу «Прямий».

Новости Днепра про Філатов про терор рф: «Ситуація непроста, але потрібно знати дніпрян»Українська Новости Днепра про Філатов про терор рф: «Ситуація непроста, але потрібно знати дніпрян»Русский

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