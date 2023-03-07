Филатов о терроре рф: «Ситуация непростая, но нужно знать днепрян»

И хотя в Днепре ситуация не столь страшна, как в Николаеве или Харькове, город является «костью в горле» россии еще с 2014 года.
Виктория
Да, нас они ненавидят. Ненавидят меня лично. лавров цитировал меня на Совбезе ООН, и говорил, что я нацист. Но Днепр – это Днепр. Это всегда была крепость и всегда будет крепостью Украины», — сказал городской голова Днепра Борис Филатов в эфире телеканала «Прямой».
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Захватите с собой зонт!
Несмотря на ужасы войны и постоянное психологическое давление страны-террористки России…
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
В Новомосковске задержан вражеский агент.
По данным исследователей и биографов Тараса Шевченко поэт в 1843 году несколько дней провел в Днепре. Точных данных об этой поездке не сохранилось, но существует предположение, что Кобзар хотел, чтобы похоронили его над знаменитым днепровским порогом Ненасытцем.
В Каменском заметили детей, которые на улице распивали алкоголь.
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Месяц март у многих ассоциируется с букетами цветов, которые словно подчеркивают приход весны. Но как правило весенние букеты быстро вянут. Чтобы растения радовали как можно дольше – журналисты dnepr.info собрали рекомендации как продлить жизнь цветам в вазе.
Уже завтра 8 марта.
В Днепре будут судить агентку ФСБ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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