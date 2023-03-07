Филатов о терроре рф: «Ситуация непростая, но нужно знать днепрян»

Российская армия убийц бьет по мирным городам, где нет ни военных целей, ни инфраструктурных объектов.

И хотя в Днепре ситуация не столь страшна, как в Николаеве или Харькове, город является «костью в горле» россии еще с 2014 года.

Да, нас они ненавидят. Ненавидят меня лично. лавров цитировал меня на Совбезе ООН, и говорил, что я нацист. Но Днепр – это Днепр. Это всегда была крепость и всегда будет крепостью Украины», — сказал городской голова Днепра Борис Филатов в эфире телеканала «Прямой».

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