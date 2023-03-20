Дніпряни заборгували за опалювальний сезон 1,5 млрд гривень

Про це під час брифінгу 20 березня повідомили представники комунальних теплопостачальних підприємств.
«Пропри складні часи, блекаути Дніпро провів опалювальний сезон. Він був найважчим за усі роки. Але завдяки енергетикам, слюсарям, ремонтникам ми впоралися. Звісно, були труднощі, але сезон пройшли, і містяни були з теплом. Однак у міжопалювальний період ми входимо із величезною заборгованістю містян у розмірі 1 млрд 528 млн грн (накопичувальний борг). Це колосальна сума. Тому закликаємо дніпрян розрахуватися з боргами і не накопичувати їх. Є ще один вихід — укладати договори на реструктуризацію боргу, аби сплачувати його посильними частинами. Для цього необхідно звернутися до абонентського відділу нашого підприємства за адресою: вул. Королеви Єлизавети, 15. Із собою необхідно мати копію паспорта, ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та доходи. За цей рік маємо лише 7 договорів на реструктуризацію, тоді як за минулий — 360. Фінансова дисципліна наших абонентів дозволяє нам проводити у міжопалювальний період, який настає, більше реконструкцій, модернізацій, заміну аварійних ділянок трубопроводів, а також закуповувати газ на новий опалювальний сезон», — підкреслила помічниця директора КП «Теплоенерго» Анастасія Сухіна.
Водночас дніпряни завинили перед комунальним підприємством «Коменергосервіс» 130 млн грн (накопичувальний борг).
«Звертаємося до наших абонентів якомога скоріше погасити борги, аби підприємство якісніше змогло підготуватися до наступного опалювального сезону. На нашому підприємстві також можна укласти договори на реструктуризацію боргу. На сьогодні це зробили лише 18 осіб. Тож закликаємо усіх інших боржників укладати такі договори, аби сплачувати частинами», — зазначив головний інженер КП «Коменергосервіс» Олександр Вінніков.
Накопичувальний борг населення перед ще одним теплопостачальним підприємством «Жилсервіс Дніпро» становить 34 млн грн.
«Укласти договори на реструктуризацію боргу можна, звернувшись за адресою: вул. Будівельників, 24. Оплати допоможуть гідно увійти у новий опалювальний сезон, належно до нього підготуватися», — додала директорка згаданого теплопостачального підприємства Олександра Титова.
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