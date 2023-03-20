Днепряне задолжали за отопительный сезон 1,5 млрд гривен

Об этом на брифинге 20 марта сообщили представители коммунальных теплоснабжающих предприятий.
«Несмотря сложные времена, блекауты Днепр провел отопительный сезон. Он был самым трудным за все годы. Но благодаря энергетикам, слесарям, ремонтникам мы справились. Конечно, были трудности, но сезон прошел, и горожане были с теплом. Однако в межотопительный период мы входим с огромной задолженностью горожан в размере 1 млрд 528 млн грн (накопительный долг). Это колоссальная сумма. Поэтому призываем днепрян рассчитаться с долгами и не скапливать их. Есть еще один выход – заключать договоры на реструктуризацию долга, чтобы платить его посильными частями. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел нашего предприятия по адресу ул. Королевы Елизаветы, 15. С собой необходимо иметь копию паспорта, идентификационного кода, справку о составе семьи и доходах. За этот год есть только 7 договоров на реструктуризацию, тогда как за прошлый — 360. Финансовая дисциплина наших абонентов позволяет нам проводить в наступающий межотопительный период больше реконструкций, модернизаций, замену аварийных участков трубопроводов, а также закупать газ на новый отопительный сезон» , – подчеркнула помощница директора КП «Теплоэнерго» Анастасия Сухина.
В то же время днепряне провинились перед коммунальным предприятием «Комэнергосервис» 130 млн грн (накопительный долг).
«Обращаемся к нашим абонентам как можно скорее погасить долги, чтобы предприятие более качественно смогло подготовиться к следующему отопительному сезону. На нашем предприятии можно заключить договоры на реструктуризацию долга. На сегодняшний день это сделали только 18 человек. Поэтому призываем всех других должников заключать такие договоры, чтобы платить по частям», — отметил главный инженер КП «Комэнергосервис» Александр Винников.
Накопительный долг населения еще перед одним теплоснабжающим предприятием «Жилсервис Днепр» составляет 34 млн грн.
«Заключить договоры на реструктуризацию долга можно, обратившись по адресу ул. Строителей, 24. Оплаты помогут достойно войти в новый отопительный сезон, должным образом к нему подготовиться», — добавила директор упомянутого теплоснабжающего предприятия Александра Титова.
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