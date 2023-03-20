Днепряне задолжали за отопительный сезон 1,5 млрд гривен

В Днепре из-за ожидаемого повышения среднесуточной температуры до плюс восьми градусов и выше отопительный сезон планируют завершить 22 марта.

Об этом на брифинге 20 марта сообщили представители коммунальных теплоснабжающих предприятий.

«Несмотря сложные времена, блекауты Днепр провел отопительный сезон. Он был самым трудным за все годы. Но благодаря энергетикам, слесарям, ремонтникам мы справились. Конечно, были трудности, но сезон прошел, и горожане были с теплом. Однако в межотопительный период мы входим с огромной задолженностью горожан в размере 1 млрд 528 млн грн (накопительный долг). Это колоссальная сумма. Поэтому призываем днепрян рассчитаться с долгами и не скапливать их. Есть еще один выход – заключать договоры на реструктуризацию долга, чтобы платить его посильными частями. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел нашего предприятия по адресу ул. Королевы Елизаветы, 15. С собой необходимо иметь копию паспорта, идентификационного кода, справку о составе семьи и доходах. За этот год есть только 7 договоров на реструктуризацию, тогда как за прошлый — 360. Финансовая дисциплина наших абонентов позволяет нам проводить в наступающий межотопительный период больше реконструкций, модернизаций, замену аварийных участков трубопроводов, а также закупать газ на новый отопительный сезон» , – подчеркнула помощница директора КП «Теплоэнерго» Анастасия Сухина.