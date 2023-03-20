Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепряне задолжали за отопительный сезон 1,5 млрд гривен

Сегодня 15:45
просмотров

В Днепре из-за ожидаемого повышения среднесуточной температуры до плюс восьми градусов и выше отопительный сезон планируют завершить 22 марта.

Новости Днепра про Днепряне задолжали за отопительный сезон 1,5 млрд гривен

Об этом на брифинге 20 марта сообщили представители коммунальных теплоснабжающих предприятий.

«Несмотря сложные времена, блекауты Днепр провел отопительный сезон. Он был самым трудным за все годы. Но благодаря энергетикам, слесарям, ремонтникам мы справились. Конечно, были трудности, но сезон прошел, и горожане были с теплом. Однако в межотопительный период мы входим с огромной задолженностью горожан в размере 1 млрд 528 млн грн (накопительный долг). Это колоссальная сумма. Поэтому призываем днепрян рассчитаться с долгами и не скапливать их. Есть еще один выход – заключать договоры на реструктуризацию долга, чтобы платить его посильными частями. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел нашего предприятия по адресу ул. Королевы Елизаветы, 15. С собой необходимо иметь копию паспорта, идентификационного кода, справку о составе семьи и доходах. За этот год есть только 7 договоров на реструктуризацию, тогда как за прошлый — 360. Финансовая дисциплина наших абонентов позволяет нам проводить в наступающий межотопительный период больше реконструкций, модернизаций, замену аварийных участков трубопроводов, а также закупать газ на новый отопительный сезон» , – подчеркнула помощница директора КП «Теплоэнерго» Анастасия Сухина.

В то же время днепряне провинились перед коммунальным предприятием «Комэнергосервис» 130 млн грн (накопительный долг).

«Обращаемся к нашим абонентам как можно скорее погасить долги, чтобы предприятие более качественно смогло подготовиться к следующему отопительному сезону. На нашем предприятии можно заключить договоры на реструктуризацию долга. На сегодняшний день это сделали только 18 человек. Поэтому призываем всех других должников заключать такие договоры, чтобы платить по частям», — отметил главный инженер КП «Комэнергосервис» Александр Винников.

Накопительный долг населения еще перед одним теплоснабжающим предприятием «Жилсервис Днепр» составляет 34 млн грн.

«Заключить договоры на реструктуризацию долга можно, обратившись по адресу ул. Строителей, 24. Оплаты помогут достойно войти в новый отопительный сезон, должным образом к нему подготовиться», — добавила директор упомянутого теплоснабжающего предприятия Александра Титова.

Новости Днепра про Днепряне задолжали за отопительный сезон 1,5 млрд гривенУкраїнська Новости Днепра про Днепряне задолжали за отопительный сезон 1,5 млрд гривенРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Облачно, но тепло: погода в Днепре на 20 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Облачно, но тепло: погода в Днепре на 20 марта

    Зонт сегодня не понадобится!

    Погода в Днепре в воскресенье, 19 марта: облачно и без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в воскресенье, 19 марта: облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Погода на 18 марта: в Днепре облачно и без осадков
    Новости Днепра
    18.03.2023 06:15
    Погода на 18 марта: в Днепре облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Юная пианистка с Днепропетровщины заняла первое место на международном конкурсе
    Новости Днепра
    17.03.2023 07:15
    Юная пианистка с Днепропетровщины заняла первое место на международном конкурсе

    Поздравляем и желаем новых побед!

    Последние новости

    Мэр Новомосковска прокомментировал убийство 21-летнего юноши в ночном клубе
    Мэр Новомосковска прокомментировал убийство 21-летнего юноши в ночном клубе

    В Новомосковске расследуют убийство 21-летнего парня.

    Сегодня 16:19
    просмотров
    Международный ордер на арест Путина действует пожизненно, — прокурор МКС
    Международный ордер на арест Путина действует пожизненно, — прокурор МКС

    У ордера на арест Путина нет срока давности.

    Сегодня 15:10
    0
    просмотров
    В ночном клубе Новомосковска застрелили 21-летнего парня
    В ночном клубе Новомосковска застрелили 21-летнего парня

    В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошел ужасающий инцидент.

    Сегодня 14:08
    1
    просмотров
    Разбрызгнул газовый баллончик: в центре Днепра 58-летний пассажир напал на кондукторшу
    Разбрызгнул газовый баллончик: в центре Днепра 58-летний пассажир напал на кондукторшу

    В Днепре пассажир пытался отбиться от кондуктора.

    Сегодня 13:51
    0
    просмотров
    Все, что нужно знать об электронном направлении к врачу в Днепре: можно выбрать медучреждение и действует год
    Все, что нужно знать об электронном направлении к врачу в Днепре: можно выбрать медучреждение и действует год

    С помощью электронного направления от врача можно пройти бесплатно большое количество медицинских обследований, которые нужны не только для лечения, но и для профилактики недугов. Журналисты dnepr.info разбирались кто выписывает направление и как долго действует, а также к какому врачу и…

    Сегодня 13:01
    просмотров
    Когда в Днепре хотят закончить отопительный сезон: появился документ
    Когда в Днепре хотят закончить отопительный сезон: появился документ

    В Днепре на этой неделе могут завершить отопительный сезон.

    Сегодня 12:48
    0
    просмотров
    Превысила норму в 18 раз: в Днепре водитель установила алко-рекорд
    Превысила норму в 18 раз: в Днепре водитель установила алко-рекорд

    В Днепре водитель установила мини-рекорд по опьянению за рулем.

    Сегодня 12:18
    просмотров
    Сотни жителей Днепра сегодня остались без воды: адреса
    Сотни жителей Днепра сегодня остались без воды: адреса

    В Днепре сегодня, 20 марта, сотни жителей остались без воды.

    Сегодня 12:13
    0
    просмотров
    Днепряне, будьте внимательны: хакеры из россии распространяют вирусы через торренты
    Днепряне, будьте внимательны: хакеры из россии распространяют вирусы через торренты

    Будьте внимательны!

    Сегодня 11:39
    0
    просмотров
    Насильно вытащил из салона: на Днепропетровщине водитель автобуса обматерил мужчину с инвалидностью (ВИДЕО)
    Насильно вытащил из салона: на Днепропетровщине водитель автобуса обматерил мужчину с инвалидностью (ВИДЕО)

    В Кривом Роге водитель обматерил мужчину на инвалидной коляске.

    Сегодня 11:38
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх