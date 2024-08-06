В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторинга

На Днепропетровщине провели еженедельный мониторинг санитарно-эпидемической ситуации.

В Днепропетровском областном ЦКПХ обнародовали результаты мониторинга санитарно-эпидемической ситуации в области за период с 26 июля по 1 августа.

Захворюваність

В общей сложности на прошлой неделе не были зарегистрированы вспышки инфекционных болезней, случаи или подозрения на холеру. Показатели инфекционной заболеваемости соответствуют сезонным уровням.

Грипп и ОРВИ – на межсезонном уровне.

COVID-19 – 418 случаев, в больницах – 74, летальные случаи не зарегистрированы.

ОКИ (острые кишечные инфекции) – меньше уровня предыдущей недели – 156 случаев.

Кашлюк – 6 единичных случаев.

Острый вирусный гепатит – 2 случая.

Лептоспироз — 2 подозрения. Первый – в городе Новомосковск – не подтвердился, второй – в городе Кривой Рог – лабораторно подтвержден.

Бешенство — в медучреждения обратилось 8 человек, из них 1 ребенок.

Мониторинг инфекций в воде

В 3-х пробах пресной воды обнаружен холеровидный вибрион, который не вызывает холеру, но провоцирует возникновение острой кишечной инфекции:

р.Кильчень в зоне отдыха в пределах г.Подгородне;

р.Днепр в пределах КПК «Парк культуры и отдыха «Сагайдак»;

р.Томаковка в пределах зоны отдыха на берегу Николаевского водохранилища г.Марганец.

По результатам исследований в проверенных 146 пробах воды возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено, 93 пробы имеют отклонения от нормативов, однако эти показатели устойчивы в течение многих лет.

Напомним, в Криворожье мужчина умер от лептоспироза: что известно.

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