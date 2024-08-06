В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторинга

В Днепропетровском областном ЦКПХ обнародовали результаты мониторинга санитарно-эпидемической ситуации в области за период с 26 июля по 1 августа.
В общей сложности на прошлой неделе не были зарегистрированы вспышки инфекционных болезней, случаи или подозрения на холеру. Показатели инфекционной заболеваемости соответствуют сезонным уровням.
В 3-х пробах пресной воды обнаружен холеровидный вибрион, который не вызывает холеру, но провоцирует возникновение острой кишечной инфекции:
По результатам исследований в проверенных 146 пробах воды возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено, 93 пробы имеют отклонения от нормативов, однако эти показатели устойчивы в течение многих лет.
Напомним, в Криворожье мужчина умер от лептоспироза: что известно.
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