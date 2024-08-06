Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторинга

В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторинга

Сегодня 10:56
просмотров

На Днепропетровщине провели еженедельный мониторинг санитарно-эпидемической ситуации.

Новости Днепра про В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторинга

В Днепропетровском областном ЦКПХ обнародовали результаты мониторинга санитарно-эпидемической ситуации в области за период с 26 июля по 1 августа.

Захворюваність

В общей сложности на прошлой неделе не были зарегистрированы вспышки инфекционных болезней, случаи или подозрения на холеру. Показатели инфекционной заболеваемости соответствуют сезонным уровням.

  • Грипп и ОРВИ – на межсезонном уровне.
  • COVID-19 – 418 случаев, в больницах – 74, летальные случаи не зарегистрированы.
  • ОКИ (острые кишечные инфекции) – меньше уровня предыдущей недели – 156 случаев.
  • Кашлюк – 6 единичных случаев.
  • Острый вирусный гепатит – 2 случая.
  • Лептоспироз — 2 подозрения. Первый – в городе Новомосковск – не подтвердился, второй – в городе Кривой Рог – лабораторно подтвержден.
  • Бешенство — в медучреждения обратилось 8 человек, из них 1 ребенок.

Мониторинг инфекций в воде

В 3-х пробах пресной воды обнаружен холеровидный вибрион, который не вызывает холеру, но провоцирует возникновение острой кишечной инфекции:

  • р.Кильчень в зоне отдыха в пределах г.Подгородне;
  • р.Днепр в пределах КПК «Парк культуры и отдыха «Сагайдак»;
  • р.Томаковка в пределах зоны отдыха на берегу Николаевского водохранилища г.Марганец.

По результатам исследований в проверенных 146 пробах воды возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено, 93 пробы имеют отклонения от нормативов, однако эти показатели устойчивы в течение многих лет.

Напомним, в Криворожье мужчина умер от лептоспироза: что известно.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторингаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторингаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области подожгли энергооборудование на подстанции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:24
    В Днепропетровской области подожгли энергооборудование на подстанции

    На Днепропетровщине неизвестные совершили поджог на подстанции.

    В Днепропетровской области во время движения загорелся автомобиль
    Новости Днепра
    Сегодня 11:12
    В Днепропетровской области во время движения загорелся автомобиль

    В Каменском посреди улицы загорелся автомобиль.

    Как будут учиться дети в школах Днепра с 1 сентября: все детали
    Новости Днепра
    Сегодня 10:55
    Как будут учиться дети в школах Днепра с 1 сентября: все детали

    В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

    В Днепре уже переименованная улица Андреевская может снова изменить название
    Новости Днепра
    Сегодня 10:32
    В Днепре уже переименованная улица Андреевская может снова изменить название

    В Днепре во второй раз собираются переименовать улицу в Новокодакском…

    Последние новости

    В Днепропетровской области подожгли энергооборудование на подстанции
    В Днепропетровской области подожгли энергооборудование на подстанции

    На Днепропетровщине неизвестные совершили поджог на подстанции.

    Сегодня 11:24
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области во время движения загорелся автомобиль
    В Днепропетровской области во время движения загорелся автомобиль

    В Каменском посреди улицы загорелся автомобиль.

    Сегодня 11:12
    просмотров
    Как будут учиться дети в школах Днепра с 1 сентября: все детали
    Как будут учиться дети в школах Днепра с 1 сентября: все детали

    В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

    Сегодня 10:55
    просмотров
    В Днепре уже переименованная улица Андреевская может снова изменить название
    В Днепре уже переименованная улица Андреевская может снова изменить название

    В Днепре во второй раз собираются переименовать улицу в Новокодакском районе.

    Сегодня 10:32
    просмотров
    Содрал ножницами и сказал, что это грязь: в Днепре женщине в больнице со скандалом вытаскивали клеща
    Содрал ножницами и сказал, что это грязь: в Днепре женщине в больнице со скандалом вытаскивали клеща

    В одной из больниц Днепра произошла скандальная ситуация.

    Сегодня 10:12
    5
    просмотров
    Житель Днепропетровщины в спасательном жилете поздно ночью пытался переплыть Тису
    Житель Днепропетровщины в спасательном жилете поздно ночью пытался переплыть Тису

    Группа мужчин в спасательных жилетах пытались попасть в Румынию.

    Сегодня 09:22
    2
    просмотров
    Хотел отомстить соседу: в Кривом Роге подросток поджег голубятню
    Хотел отомстить соседу: в Кривом Роге подросток поджег голубятню

    В Кривом Роге молодой парень придумал коварный план мести соседу.

    Сегодня 08:32
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине прогремят взрывы: детали
    На Днепропетровщине прогремят взрывы: детали

    Жители Кривого Рога услышат взрывы.

    Сегодня 07:54
    3
    просмотров
    В Днепре 6 августа ряд троллейбусов будет курсировать по измененному маршруту
    В Днепре 6 августа ряд троллейбусов будет курсировать по измененному маршруту

    Произошли временные изменения в маршрутах некоторых троллейбусов.

    Сегодня 07:35
    3
    просмотров
    В Днепре на Сичеславской Набережной поймали два огромных судака (ФОТО)
    В Днепре на Сичеславской Набережной поймали два огромных судака (ФОТО)

    Двум рыбакам повезло.

    Сегодня 07:07
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх