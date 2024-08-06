В Днепропетровской области во время движения загорелся автомобиль

В Каменском посреди улицы загорелся автомобиль.

Утром в Каменском местные заметили возгорание авто и сообщили об этом в Службу спасения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Чрезвычайники отправились на место происшествия. По прибытии выяснили, что во время движения автомобиля «Opel Vectra» произошло возгорание на площади 4 кв. м.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Огонь был ликвидирован в 08.50. О причине возгорания не сообщается.

К тушению пожара привлечены 6 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, — написали в публикации ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда жгла сорняки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: