В Днепропетровской области во время движения загорелся автомобиль

Утром в Каменском местные заметили возгорание авто и сообщили об этом в Службу спасения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Чрезвычайники отправились на место происшествия. По прибытии выяснили, что во время движения автомобиля «Opel Vectra» произошло возгорание на площади 4 кв. м.
К счастью, погибших или пострадавших нет.
Огонь был ликвидирован в 08.50. О причине возгорания не сообщается.
К тушению пожара привлечены 6 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, — написали в публикации ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда жгла сорняки.
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