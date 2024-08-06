В Днепропетровской области подожгли энергооборудование на подстанции

На одной из подстанций в Днепропетровской области неизвестные подожгли энергетическое оборудование. Это заметил персонал. Из-за поджога у жителей исчез свет.
Об этом сообщили на официальном телеграмм-канале Минэнерго.
Пожар уже ликвидировали и стабилизировали ситуацию с электроэнергией у потребителей.
В Минэнерго также добавили, что на сегодняшний день, 6 августа, плановые отключения электроэнергии не будут проводиться. Ситуация в энергосистеме стабилизирована. Об изменениях сообщат на официальных сайтах облэнерго.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре графики почасовых отключений не будут действовать, целый день будет светло. Впрочем, некоторым абонентам ЦЭК временно отключат электроэнергию на время проведения плановых ремонтных работ.
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