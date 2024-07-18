В Днепропетровской области отец и сын переправляли военнообязанных в Молдову

Жители Днепропетровщины за деньги незаконно вывозили мужчин за границу.

По данным следствия, 52-летний военнослужащий пытался убедить знакомого увезти его в Молдову. Когда тот не согласился, мужчина привлек своего сына. Последний вместе с отцом три месяца уговаривали военнообязанного покинуть страну, уверяя, что проблем не будет. Ведь, по их словам, они уже помогли уехать из Украины многим людям. После того как мужчина согласился, ему выставили счет за «путешествие» — 6800 долларов США.

Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, отца и 29-летнего сына задержали правоохранители при получении средств.

Во время санкционированного обыска у отца был обнаружен и изъят автомат системы Калашникова и патроны к нему.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении организаторов незаконной переправки за границу военнообязанных. Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам, а отцу еще и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами (ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 263 УК Украины).

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