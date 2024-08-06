В Днепре некоторые улицы и один поселок остались без воды: адреса

В связи с проведением аварийных работ Коммунальным предприятием «Днепропроводоканал» по состоянию на 12:00 прекращено водоснабжение домов, расположенных на улицах:
А также проводятся аварийные работы по улице Хуторская, 21, поэтому временно прекращено водоснабжение поселка Шевченко.
Кроме того, из-за аварийных работ снижено давление подачи воды на верхних этажах по:
В КП «Днепропроводоканал» сообщают, что водоснабжение будет возобновлено в течение дня, а нормативное давление будет возобновлено в ближайшее время.
Напомним, вчера мы писали об отключении света в Днепре 6 августа: кому не повезет.
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