В Днепре некоторые улицы и один поселок остались без воды: адреса

В Днепре на некоторых улицах возникли проблемы с водоснабжением.

В связи с проведением аварийных работ Коммунальным предприятием «Днепропроводоканал» по состоянию на 12:00 прекращено водоснабжение домов, расположенных на улицах:

ул. Яна Гуса.

ул. Лесная, 1-30,

ул. Староказацкая, 42-58,

ул. Калиновая, 102, 104, 106, 108,

ул. Галины Мазепы, 77, 79, 81.

А также проводятся аварийные работы по улице Хуторская, 21, поэтому временно прекращено водоснабжение поселка Шевченко.

Кроме того, из-за аварийных работ снижено давление подачи воды на верхних этажах по:

ул. Старочумацко, 78, 80, 84;

ул. Холодильная, 57, 59, 60, 61;

ул. Янтарно, 71, 73, 75, 79, 81, 83;

ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

проспект Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85;

ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11.

В КП «Днепропроводоканал» сообщают, что водоснабжение будет возобновлено в течение дня, а нормативное давление будет возобновлено в ближайшее время.

Напомним, вчера мы писали об отключении света в Днепре 6 августа: кому не повезет.

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