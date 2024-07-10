TruCAM будет больше: где на Днепропетровщине появятся новые локации, где измеряют скорость движения

Патрульная полиция Украины сообщила об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых будут измеряться скорость движения.
В список участков на украинских трассах, где будут измерять скорость, добавили 17 новых. Это касается и Днепропетровской области.
Новые участки в нашей области появятся на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье, а также в Каменском на проспекте Свободы.
Полный список можно увидеть ниже:
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