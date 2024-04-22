Расстрел полицейского в Винницкой области: отца и сына, напавших на правоохранителей, отправили в СИЗО

Оба подозреваемых в убийстве полицейского на Винничине взяли под стражу.

Подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Офисе генпрокурора.

Суд в Виннице отправил 52-летнего Валерия Василака, подозреваемого в убийство полицейского под стражу на два месяца без возможности внесения залога. В СИЗО также отправили его 26-летнего сына Виталия, с которым мужчина напал на патрульных.

Обоим инкриминировано убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство. Известно, что военные перевозили боеприпасы, которые затем сбросили в водоем, чтобы «замести следы».

Напомним, что в субботу, 20 апреля, около 2 часов ночи в Винницкой области полицейские остановили авто в котором находились двое мужчин для проверки.

Во время проверки злоумышленники открыли огонь по полицейским. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

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