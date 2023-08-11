Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум

«Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум

Сегодня 16:11
просмотров

В Днепре продолжается большой молодежный форум.

Новости Днепра про «Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум

Его проводят впервые после начала полномасштабного вторжения в РФ, поэтому для безопасности локацией была выбрана одна из станций городской подземки. Здесь собралось около 250 участников не только из Днепра, но и оккупированных и деоккупированных территорий страны. Само событие посвятили грядущему Дню молодежи.

Девятнадцатилетний студент Владислав учится психологии. Говорит: прийти сюда ему было интересно разобрать чужой жизненный опыт, а кроме того, присоединиться к форуму его поощряли многочисленные друзья. «Меня привлекла возможность послушать интересных спикеров, узнать что-нибудь новое. Я здесь как участник – слушаю, а еще как волонтер. Пока все очень нравится. Все отзывается. Не надо сдаваться — такие тезисы откликаются, прежде всего,», — рассказал Владислав.

Центральная тема форума – возможности для молодежи во время большой войны. О том, как преодолевать разные жизненные проблемы и несмотря на все верить в себя и выбранное дело с участниками делятся приглашенные спикеры.

«В наше время очень важно, чтобы молодежь была осведомлена о том, что она может влиять на процессы государства, изменять будущее нашей страны и развивать себя. Иногда нужен такой момент или вдохновляющие слова, чтобы двигаться дальше», — убеждена координатор форума Аделина Дьякова.

Рассказать о своем жизненном опыте сюда пригласили шестерых разных политических и общественных деятелей из всей страны. Один из них – мэр Днепра Борис Филатов.

«Несмотря на полномасштабную агрессию и постоянно звучащую воздушную тревогу, мы собрались с нашей молодежью. Это очень мощное мероприятие. Так что сегодня мы общаемся о том, как жить дальше», — сказал Филатов.

Новости Днепра про «Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форумУкраїнська Новости Днепра про «Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форумРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны
В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны

Готовьтесь!

Сегодня 16:00
11
просмотров
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик

В Днепре патрульные помогли вернуться домой потерявшемуся мальчику.

Сегодня 15:24
3
просмотров
В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили
В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили

В суде воровка признала свою вину.

Сегодня 15:15
7
просмотров
Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек
Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек

В Днепре орудует стая собак, которая каждую ночь разрывает животных.

Сегодня 14:36
4
просмотров
Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон
Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон

Ужасный инцидент произошел ночью 9 августа в доме по улице Набережная Победы, 140.

Сегодня 14:05
7
просмотров
Российский «Кинжал» убил мальчика в Ивано-Франковской области
Российский «Кинжал» убил мальчика в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в результате ракетного удара погиб 8-летний мальчик.

Сегодня 13:55
5
просмотров
Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град
Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град

На Днепропетровщине бушует непогода.

Сегодня 13:33
8
просмотров
Зачем в Днепре в парке Зеленый Гай снова перекладывают плитку
Зачем в Днепре в парке Зеленый Гай снова перекладывают плитку

В Днепре в Зеленом Гае снова перекладывают плитку.

Сегодня 13:25
6
просмотров
Жители Днепра утверждают, что заметили в Сильпо на Пастера тараканов (ВИДЕО)
Жители Днепра утверждают, что заметили в Сильпо на Пастера тараканов (ВИДЕО)

Неприятный сюрприз...

Сегодня 12:59
3
просмотров
Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)
Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)

Часть старинных зданий в центре Днепра были снесены для строительства новых на то время магазинов. Одним из таких стал дом Штромберга. Построенный в начале прошлого века, он пережил Вторую мировую войну, но был снесен при реконструкции соседствующего рядом с ним…

Сегодня 12:40
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх