«Говорим о том, как жить дальше»: в подземке Днепра проходит большой молодежный форум

В Днепре продолжается большой молодежный форум.

Его проводят впервые после начала полномасштабного вторжения в РФ, поэтому для безопасности локацией была выбрана одна из станций городской подземки. Здесь собралось около 250 участников не только из Днепра, но и оккупированных и деоккупированных территорий страны. Само событие посвятили грядущему Дню молодежи.

Девятнадцатилетний студент Владислав учится психологии. Говорит: прийти сюда ему было интересно разобрать чужой жизненный опыт, а кроме того, присоединиться к форуму его поощряли многочисленные друзья. «Меня привлекла возможность послушать интересных спикеров, узнать что-нибудь новое. Я здесь как участник – слушаю, а еще как волонтер. Пока все очень нравится. Все отзывается. Не надо сдаваться — такие тезисы откликаются, прежде всего,», — рассказал Владислав.

Центральная тема форума – возможности для молодежи во время большой войны. О том, как преодолевать разные жизненные проблемы и несмотря на все верить в себя и выбранное дело с участниками делятся приглашенные спикеры.

«В наше время очень важно, чтобы молодежь была осведомлена о том, что она может влиять на процессы государства, изменять будущее нашей страны и развивать себя. Иногда нужен такой момент или вдохновляющие слова, чтобы двигаться дальше», — убеждена координатор форума Аделина Дьякова.

Рассказать о своем жизненном опыте сюда пригласили шестерых разных политических и общественных деятелей из всей страны. Один из них – мэр Днепра Борис Филатов.

«Несмотря на полномасштабную агрессию и постоянно звучащую воздушную тревогу, мы собрались с нашей молодежью. Это очень мощное мероприятие. Так что сегодня мы общаемся о том, как жить дальше», — сказал Филатов.

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