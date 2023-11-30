750 млн грн долга: что будет, если жители Днепра не будут платить за воду

На сегодняшний день жители Днепра задолжали за услуги по водоснабжению и водоотводу 750 миллионов гривен. Сумма долга с каждым месяцем растет. Только жители двух районов города – Чечеловского и Центрального – должны КП «Днепрводоканал» 131 млн грн.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Поэтому мы продолжаем напоминать, если у абонентов сложились временные трудности с оплатой за воду, они могут обратиться как в абонентские службы, которые есть в каждом районе города, так и в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП». Там им помогут заключить договор на реструктуризацию. Таким образом, вы будете понемногу избавляться от долга и избежите суда, – отметили в городском совете.
Жителей, которые не заключают договоров на реструктуризацию, а также вообще не платят за воду, ждет суд.
Ежемесячно претензионно-исковой отдел получает из всех районов Днепра документы для подготовки и передачи исковых заявлений в суд. И в каждом таком заявлении житель, кроме суммы долга, должен еще оплатить судебный сбор и инфляционные расходы, а также 3% годовых, которые начисляются на основную сумму задолженности. Если суд становится на нашу сторону, то дальше мы передаем решение суда в Государственную исполнительную службу или частным исполнителям, которые, в свою очередь, принудительно взимают долги, налагая аресты на средства должника и на все имущество. Чтобы до такого не доходило, мы в очередной раз просим всех вовремя оплачивать долги и заключать договоры на реструктуризацию, – отметили в городском совете.
Отметим, для заключения договора реструктуризации долга потребитель может обратиться как в абонентскую службу КП «Днепрводоканал», так и в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП». Адреса и телефоны для консультаций ищите по ссылке.
Напомним, ранее мы писали, что многие жители Днепра и пригорода остались без воды: адреса и когда ее вернут.
Читайте также:
Автор:
На войне погиб игрок ФК Кривбасс Иван Соя.
Коронавирус возвращается!
В Украину движется новый циклон.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
На войне погиб игрок ФК Кривбасс Иван Соя.
В Государственной миграционной службе сообщили о закрытии ряда районных подразделений в Днепропетровской области.
Коронавирус возвращается!
На трудовом рынке Днепра постоянно срочно требуются сотрудники в различные фирмы. В основном на рабочие специальности. Ощущается дефицит сотрудников и за качественную работу предлагают зарплату до 30 тыс грн в месяц. От соискателей требуют в основном порядочность, отсутствие вредных привычек…
В Украину движется новый циклон.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Днепре спасали раненую 25-летнюю военную.
Аферист обманул четырех жителей из разных областей страны почти на 30 тысяч гривен.
Последний месяц года не принесет больших изменений жителям Днепра, но для части предпринимателей возвращаются проверки от налоговой, а некоторые пенсионеры получат доплаты до 570 грн.
Город на Днепропетровщине оказался самым дорогим для аренды посуточно.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!