750 млн грн долга: что будет, если жители Днепра не будут платить за воду

С каждым месяцем сумма долга растет.

На сегодняшний день жители Днепра задолжали за услуги по водоснабжению и водоотводу 750 миллионов гривен. Сумма долга с каждым месяцем растет. Только жители двух районов города – Чечеловского и Центрального – должны КП «Днепрводоканал» 131 млн грн.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Поэтому мы продолжаем напоминать, если у абонентов сложились временные трудности с оплатой за воду, они могут обратиться как в абонентские службы, которые есть в каждом районе города, так и в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП». Там им помогут заключить договор на реструктуризацию. Таким образом, вы будете понемногу избавляться от долга и избежите суда, – отметили в городском совете.

Жителей, которые не заключают договоров на реструктуризацию, а также вообще не платят за воду, ждет суд.

Ежемесячно претензионно-исковой отдел получает из всех районов Днепра документы для подготовки и передачи исковых заявлений в суд. И в каждом таком заявлении житель, кроме суммы долга, должен еще оплатить судебный сбор и инфляционные расходы, а также 3% годовых, которые начисляются на основную сумму задолженности. Если суд становится на нашу сторону, то дальше мы передаем решение суда в Государственную исполнительную службу или частным исполнителям, которые, в свою очередь, принудительно взимают долги, налагая аресты на средства должника и на все имущество. Чтобы до такого не доходило, мы в очередной раз просим всех вовремя оплачивать долги и заключать договоры на реструктуризацию, – отметили в городском совете.

Отметим, для заключения договора реструктуризации долга потребитель может обратиться как в абонентскую службу КП «Днепрводоканал», так и в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП». Адреса и телефоны для консультаций ищите по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что многие жители Днепра и пригорода остались без воды: адреса и когда ее вернут.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: