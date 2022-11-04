У Дніпрі припинили незаконне будівництво багатоповерхівки

У Дніпрі по вул. Лабораторній, 89 зупинили незаконне будівництво чотириповерхової будівлі.

Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради на виконання відповідного рішення виконкому Дніпровської міської ради (№ 952 від 01.11.2022) встановила на місці бетонні блоки, аби відгородити ділянку, що межує із самочинним будівництвом, яке створює загрозу для життя і здоров’я людей.

«Це будівництво має досить довгу історію. Воно почалося іще у 2014 році. Було судове рішення, яке призупинило це незаконне будівництво. Однак замовники будівництва – «славнозвісні» брати Каснери – незаконно поновили роботи і ось вже як два місяці вони проводилися. За цей час встигли звести іще один поверх. До міської ради звернулися небайдужі місцеві жителі, які і повідомили про незаконно поновлені будівельні роботи. Щодо цього управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради подало в суд. Наразі вже є одне рішення суду, за яким це будівництво визнано небезпечним. Необхідне іще судове рішення. На це все потрібен час. А поки, щоб захистити людей від небезпечної будови посеред приватного сектору, встановили бетонні блоки», – зазначив начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз.

Зі свого боку заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради Андрій Компанець зазначив:

«Це будівництво є цілком незаконним, враховуючи і той факт, що багатоповерхові споруди заборонено розміщувати на територіях садибних забудов як-то за адресою: вул. Лабораторна, 89. Будівля зводилась без дозвільних документів, відповідного проєкту. Неодноразово управління проводило перевірки. Є припис, наданий замовнику будівництва, щодо усунення порушень будівельних норм, який на сьогодні не виконаний. У судах його намагалися оскаржити. Наразі пройдено три інстанції судових засідань і наш припис залишається чинним. Усі матеріали з ухвалами суду подано до Державної виконавчої служби, яка має зобов’язати замовника виконати умови припису й ухвали суду щодо усунення згаданих порушень».

Водночас мешканець будинку, який розташований поруч з незаконним будівництвом, Сергій Сидельников підтверджує обурення сусідів.

«Будівництво виконувалось з порушенням пожежної безпеки (значні пожежні розриви), а також інсоляції. Тобто будівля фактично розташована на сонячному боці, а відтак — забирає у нас денне світло. Неодноразово спілкувалися з власниками. Зі свого боку були налаштовані на компроміс, який полягав у тому, щоб не продовжувати будівництво і прибрати поверховість будівлі. Водночас адвокати від братів Каснерів пропонували геть інший компроміс — не чинити опір і прийняти все як є. Позиція мешканців залишається незміненою — ми проти такого самочинного небезпечного будівництва. Буквально учора було падіння великого каменю», — додав чоловік.

Українська

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