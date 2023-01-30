Турбота і підтримка: у Дніпрі самотнім літнім містянам і людям з інвалідністю пропонують безкоштовні гарячі обіди

У Дніпрі роблять все, аби підтримати людей та допомогти їм впоратися зі складнощами, що спричинила розв’язана росією війна.

Одними з найвразливіших за цих умов є самотні літні містяни та люди з інвалідністю. Для них у місті за дорученням мера Бориса Філатова організовано безкоштовні гарячі обіди. Нині у терцентрах таке харчування забезпечили для майже 10 тис. підопічних, а понад половині з них соціальні робітники приносять їжу додому. Філатов наголосив: це турбота і справедливість для людей, а тому профільні служби мерії мають чітку вказівку – допомагати та підтримувати всіх, хто цього потребує. Крім цього, Дніпро чи не єдине місто, де організовано такий кейтеринг.

«Це не тільки вирішення проблеми для тих людей, що мають потребу в додатковому харчуванні за кошт місцевого бюджету. Зараз постійні відключення електрики, і люди іноді не можуть приготувати гарячу їжу. Тож їм дуже зручно прийти до нас у територіальний центр або пункт незламності і там отримати додаткове харчування», – сказав мер Дніпра.

У гарячих обідах є поживні готові наїдки. Це гарніри з м’ясними стравами, овочеві салати, хліб, чай із печивом. Щодня свіжу їжу зранку привозять до відділень терцентру. Перш ніж подати її на стіл, працівники обов’язково перевіряють контрольну порцію. Самі підопічні обідами задоволені.

«Сьогодні був салатик (морква, капусточка), макарони з піджаркою і така велика домашня котлета. Дуже смачні, такі, як вдома. Ми всі дуже вдячні, що наші місцеві органи (влади, – ред.) піклуються про таких, як ми», – розповідає Віра Михайлівна.

Водночас для багатьох відвідувачів терцентру це також можливість спілкування, якого їм часто бракує. «Я сюди ходжу, щоб спілкуватися, підтримувати свою форму. Хочу подякувати нашому меру за ставлення до людей. І хочу подякувати всім працівникам терцентру за тепле ставлення до нас. Ми тут у захисті», – каже Неля Іванівна.

Обіди організовано у відділеннях терцентрів Дніпра в різних районах міста щоденно з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 14:00.

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