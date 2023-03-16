Співпраця Дніпра і Чехії: Філатов наголосив на необхідності довготривалих інвестиційних перспектив

16 березня мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч з делегацією Чехії.

Так, республіка має намір побудувати міцне партнерство і створити Генеральне консульство для Дніпра. Філатов наголосив: для міста важлива співпраця, що нестиме, насамперед, інвестиції, технології, робочі місця та довготривалу стратегічну взаємодію.

«Для нас важлива допомога чеського народу. Почесно, що Чеська республіка взяла шефство над Дніпропетровщиною. Та треба розуміти, що у Дніпра як обласного центру дещо інші потреби та проблеми, ніж у решти громад регіону. Дніпро сильне та розвинуте місто. Навіть в умовах війни місто дає собі раду і має можливості також допомагати ЗСУ», — сказав мер Дніпра, зауваживши також, що після Перемоги України місто розраховує на те, що Чехія допоможе з відбудовою аеропорту, який понівечили російські загарбники.

Тож під час зустрічі обговорили шляхи співпраці міста з державним та комерційним секторами Чехії, які готові підтримувати інвестиційні проєкти для зміцнення Дніпра в умовах війни. Фактично – це україно-чеський консорціум, і щоб він працював, дипмісія має намір розуміти потреби і відповідно до цього шукати фінансування та знаходити потенційних партнерів.

«Ми пишаємося, що можемо бути вашими стратегічними партнерами. Дати більше можливостей протистояти російській агресії. Підтримати енергетичну, транспортну інфраструктуру інфраструктуру, медицину, соцгалузь. Ми будемо шукати рішення, яких ви потребуєте. І підтримувати Україну скільки це потрібно», — підкреслив уповноважений уряду Чеської Республіки з питань реконструкції України Томаш Копечний.

Разом з цим, дипмісія Чехії також відвідала 118-й будинок на житломасиві Перемога, куди два місяці тому влучила російська ракета Х22. Представники делегації також оглянули зразки оснащення, яким Дніпро системно забезпечує оборонців на передовій. На це місто виділили 1,8 млрд грн. Йдеться про придбання понад 600 автівок, а також дронів, рацій, техніки та багато іншого устаткування.

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