Рятувати людей і тварин: Дніпро доправив ДСНСникам спецтехніку від німецького Кельна

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Дніпро передав рятувальникам пожежну машину та спецавтівку для порятунку тварин. Цю техніку, доповнену також потрібною комплектацією, місто отримало від німецького Кельна — в рамках домовленостей, які уклав мер Борис Філатов.

«Ми зробили декілька подарунків нашим славетним рятувальникам — працівникам ДСНС. Це допомога від нашого міста-побратима Кельна, з яким ми дуже потужно співпрацюємо. І ще хочу окремо підкреслити, що наші німецькі друзі передали нам також унікальну машину, яка може працювати на евакуацію домашніх тварин. Мабуть, це єдина автівка в Україні, що дозволяє рятувальникам евакуйовувати тварин спеціальним транспортом — у разі обстрілів, пожеж або інших лих», — зазначив Філатов, принагідно подякувавши за системну підтримку всім мешканцям Кельна та пані меру Генрієтті Рекер.

Так пожежна машина має драбину завдовжки 9 метрів. Також у комплекті з нею йде технічне устаткування — зокрема, бензопили по бетону, пожежна амуніція та генератор.

Інше авто обладнано клітками для безпечного перевезення чотирилапих, яких часто доводиться рятувати ДСНСникам. У Кельні добре відомо, що до повномасштабного вторгнення рф Дніпро мав одне з найпотужніших у країні комунальних підприємств, яке опікується тваринами, тож німецькі партнери надали цей спецтранспорт, аби підтримати таку роботу міста і під час великої війни.

Крім цього, автомобіль стане в пригоді кінологічній службі, каже перший заступник начальника Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Мирослав Демʼянчук:

«Дякуючи допомозі міжнародних друзів, а також за сприяння нашої мерії, ми проводимо оновлення парку техніки, яка буде застосовуватися для порятунку людей під час військової агресії і не тільки. У наших підрозділах є також кінологічні служби, що залучаються до пошуку людей. Цей автомобіль можливо застосовуватимуть для перевезення наших тварин, які шукатимуть людей під завалами».

Нагадаємо, що раніше Кельн доправив Дніпру 5 великих пасажирських автобусів, машини «швидкої», низку гуманітарних та медичних вантажів, техніки та устаткування для лікарень і шкіл, близько 300 генераторів.

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