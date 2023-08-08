Спасать людей и животных: Днепр доставил ГСЧСникам спецтехнику от немецкого Кельна

Днепр передал спасателям пожарную машину и спецавтомобилю для спасения животных. Эту технику, дополненную также нужной комплектацией, город получил от немецкого Кельна — в рамках договоренностей, заключенных мэром Борисом Филатов.
«Мы сделали несколько подарков нашим славным спасателям – работникам ГСЧС. Это помощь от нашего города-побратима Кельна, с которым мы очень сильно сотрудничаем. И еще хочу особо подчеркнуть, что наши немецкие друзья передали нам также уникальную машину, которая может работать на эвакуацию домашних животных. Пожалуй, это единственный автомобиль в Украине, позволяющий спасателям эвакуировать животных специальным транспортом — в случае обстрелов, пожаров или других бедствий», — отметил Филатов, поблагодарив за системную поддержку всех жителей Кельна и госпожу мэра Генриетти Рекер.
Так, пожарная машина имеет лестницу длиной 9 метров. Также в комплекте с ней идет техническое оборудование – в частности, бензопилы по бетону, пожарная амуниция и генератор.
Другое авто оборудовано клетками для безопасной перевозки четырехлапых, которых часто приходится спасать ГСЧСникам. В Кельне хорошо известно, что до полномасштабного вторжения России Днепр имел одно из самых мощных в стране коммунальных предприятий, которое занимается животными, поэтому немецкие партнеры предоставили этот спецтранспорт, чтобы поддержать такую работу города и во время большой войны.
Кроме этого, автомобиль пригодится кинологической службе, говорит первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Мирослав Демьянчук:
«Благодаря помощи международных друзей, а также при содействии нашей мэрии мы проводим обновление парка техники, которая будет применяться для спасения людей во время военной агрессии и не только. В наших подразделениях есть кинологические службы, которые привлекаются к поиску людей. Этот автомобиль можно использовать для перевозки наших животных, которые будут искать людей под завалами».
Напомним, что ранее Кельн доставил Днепру 5 больших пассажирских автобусов, машины «скорой», ряд гуманитарных и медицинских грузов, техники и оборудования для больниц и школ, около 300 генераторов.
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