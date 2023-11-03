Понад 300 різних сервісів і безбарʼєрний простір: у Дніпрі відкрився «Прозорий офіс», що став спільним проєктом міста та держави

Керівник ДніпроОВА Лисак та мер Дніпра Філатов оглянули роботу нещодавно відкритого «Прозорого офісу», що надає понад 300 різних сервісів містянам.

У Дніпрі розпочав роботу «Прозорий офіс», що стає найбільшим у місті осередком надання адміністративних та соціальних послуг для людей. Він працює як єдина точка, де можна швидко отримати понад 300 різних сервісів.

«Це повний комплекс. Наші люди можуть прийти сюди та отримати всі ці послуги — в європейських, цивілізованих умовах. І саме такі проєкти показують, як держава та місцеве самоврядування можуть працювати разом — на благо людей», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

Так, ще до початку повномасштабного вторгнення реконструкцію будівлі нинішнього «Прозорого офісу» почали в рамках програми Президента України «Велике будівництво». Місто ж придбало меблі та частину устаткування. Нині простір повністю відповідає вимогам безбарʼєрності. На вході є пандус, зручні паркомісця, тактильна плитка, вказівники зі шрифтом Брайля та кнопка виклику персоналу. В середині все оформлено як open space, є також підйомники, ліфт, доступні вбиральні. Для обслуговування людей з вадами органів слуху є спеціальні планшети. У приміщенні також облаштовані ігрові для малечі та кімната матері та дитини.

«Прийняли рішення в цьому році його добудувати, адже Дніпро і Дніпропетровщина приймають багато внутрішньо переміщених осіб. Ми їх уже вважаємо новими нашими мешканцями, тому повинні про них турбуватися», — сказав керівник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Надання комплексу послуг тут розподілено за секторами. Загалом перший поверх повністю відведено під соціальні послуги — від оформлення матеріальних допомог до видачі різних посвідчень на пільги. На другому працюватиме сервісний центр МВС і спеціалісти з чималої кількості адмінпослуг — від реєстраційних процедур, паспортних, земельних відносин і безкоштовної правової допомоги до питань з пенсіями і комуналкою. Також є відділ всеукраїнського проєкту «Я — ветеран», де надаватимуть широкий спектр послуг безпосередньо українським захисникам. А ще — центри зайнятості та підтримки бізнесу. «Це дуже гарно, дуже потрібно. Все швидко, доступно. В одному приміщенні все необхідне можемо оформити та призначити», — пояснює одна з працівниць «Прозорого офісу» Ірина.

Одна з відвідувачок, мешканка лівого берегу Лідія Іванівна очікує на консультацію у питаннях з субсидією. Облаштуванням і сервісом жінка задоволена, та додає, що їздити сюди їй набагато ближче та зручніше: «Нове приміщення, дуже красиво. Всі вітаються, підказують куди сісти, де почекати. Ми не бачимо великих черг. Скрізь можна запитати — куди підійти». «Прозорий офіс» Дніпра розташовано на на Слобожанському проспекті. Тут діє електронна черга, а з додатковими консультаціями та розʼясненнями завжди допоможуть на рецепції.

Контактні телефони «Прозорого офісу»:

З питань надання усіх видів державних соціальних допомог

— (067) 35 34 189;

— (098) 246 14 92.

З питань надання адресних допомог, компенсації за розміщення внутрішньо-переміщених осіб

— (068) 579 67 22;

— (098) 294 73 41.

З питань надання соціальних гарантій пільговим категоріям громадян, ветеранам

— (063) 392 50 18.

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